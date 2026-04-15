4 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ VE 4 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

VALİ ÜNLÜER: MAALESEF CAN KAYBI VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.



Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Can kaybı ve yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.