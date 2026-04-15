4 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ VE 4 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki Ömer Ket isimli öğrenci tarafından liseye yapılan silahlı saldırıdan 24 saat sonra Kahramanmaraş'tan acı haber geldi.
Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu'nda saat 13.30 sıralarında 8. sınıf öğrencisi silahla saldırı düzenledi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: ''4 can kaybı 20 yaralı var''
Babaasının eski emniyetçi olduğu öğrenilen saldırgan 5 silah 7 şarjörle okulu bastı. 4 kişinin canına kıyıp 4'ü ağır 20 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.
Olay sonrası Kahramanmaraş'ta kriz masası kuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş'a gidiyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirmiştir.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre saldırgan beşinci sınıfları hedef aldı.
Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın okulda yaşamına son verdiği belirtildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu okula yapılan saldırı sonrası Kahramanmaraş'a gidiyor.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.
Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Can kaybı ve yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.