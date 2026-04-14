İşten çıkartılan çalışanların en önemli güvencesini işsizlik ödeneği ile kıdem ve ihbar tazminatı oluştururken, ayrıca işe geri dönüş imkanı da bulunuyor. Geri dönemeyenler için ise çeşitli ödemeler devreye giriyor. Çalışanlar için 6 önemli imkan öne çıkıyor. Çalışanların haklarını tam alabilmesi için bunlardan yararlanma yollarını iyi bilmesi gerekiyor...



İşten çıkarılan çalışanlar; işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işe iade davası ve buna bağlı ek ödemelerle birlikte toplam 6 temel yasal haktan yararlanabiliyor.



■ İŞSİZLİK MAAŞI: Bu imkandan yararlanmak için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor.

Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor. Aylık tutarı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Bu tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

Ödemeden damga vergisi kesiliyor. Brüt 33 bin 30 lira olan brüt asgari ücrete göre işsizlik ödeneği damga vergisi kesilmiş olarak en az 13 bin 112, en çok 26 bin 223 lira.