O VİYADÜKTE GÖRÜNTÜLENDİ Mustafa Türkay Sonel ve firari arkadaşı Umut Altaş, Doku'nun kaybolduğu dakikalarda Sarı Saltuk Viyadüğü'nde 4 kez kameralara böyle takıldı.

"CİNAYET ÇÖZÜLDÜ HAYATIMIZDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Abla Aygül Doku: Her şey planlanmış. Önce kızımız öldürüldü, ardından deliller yok edildi. Olası bir durumda suçun Umut Altaş'a yıkılması planlandı. Çünkü kendisi yurtdışına gitmişti. Gözaltında olan Gökhan Ertok bize ulaşıp, Gülistan'ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Bu bilgileri belgeleriyle paylaştı. Ayrıca Gülistan'ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti. Hastane kayıtlarının silindiğini de Celal Altaş'tan öğrendik. Kamera kayıtlarının da değiştirildiği ifade edildi. Tüm bunların Tuncay Sonel tarafından yapıldığı söylendi. Bu bilgileri belgeye dayalı olarak paylaşıyorum. Cinayetin çözüldüğünü düşünüyoruz. Aile olarak can güvenliğimizden endişeliyiz. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.



Doku ailesinin avukatı Ali Çimen: Şu an Tunceli'ye gelmiş. Halen başmüfettiş. Derhal görevden alınıp gözaltına alınmasını talep ediyoruz.

GÜLİSTAN'IN ERKEK ARKADAŞI İLE SON KONUŞMASI: KORKUYORUM



Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki 4 Ocak gece yarısı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı Whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı. Gece saat 00.34'te Gülistan Doku'nun Abakarov'a gönderdiği "Korkuyorum sadece" mesajı, en kritik satırlardan biri oldu.

Abakarov "Yurda geç, yoksa Kuba'nın yanında" şeklindeki cevabıyla Doku'yu yönlendirmeye çalıştı. Gülistan Doku'nun "Benden nefret ediyorsun", "Ben çok seviyorum seni", "Konuşmuyorsun" sözleri ise Abakarov'un kendisinden dışlandığını ve kaybetmekten korktuğunu ortaya koydu.

Gülistan Doku'nun saat 00.37'de gönderdiği "Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman" mesajı ise umutsuzluğunu ve duygusal çöküşünü gösteriyor. Bu mesaj son sözleri olan Gülistan Doku, Abakarov'un saatler sonra gönderdiği "Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin" mesajına ise artık cevap veremiyor.

(Haber: Ercan Topaç- Sabah Gazetesi)