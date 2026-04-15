Uzmanlar, çözüm olarak sosyal medya algoritmalarının şeffaf hale getirilmesi, dijital okuryazarlığın artırılması ve platformlar için yaş sınırı getirilmesi gibi önerilerde bulundu.

İzmir'de bir polis karakoluna düzenlenen saldırı ile Christchurch ve Norveç'teki eylemler, internet üzerinden gerçekleşen "yalnız kurt" tipi radikalleşme vakalarına örnek olarak gösterildi.

SETA Vakfı'nın Kriter dergisinde yayımlanan bir analize göre, YouTube ve TikTok gibi platformların algoritmaları kullanıcıları kısa sürede radikal ve şiddet içerikli yayınlara yönlendirebilmektedir.

Her iki saldırganın da PUBG isimli mobil oyunu oynaması, şiddet içerikli dijital oyunların ve sosyal medya algoritmalarının gençler üzerindeki etkisi tartışmalarını başlattı.

Şanlıurfa'da liseye girerek rastgele ateş açan saldırgan 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Bu olayın ardından Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf bir öğrenci, sırt çantasında getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek ateş açtı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Her iki saldırganın da mobil oyun PUBG bağımlısı olduğu bilgisi dikkat çekerken, faillerin yaşlarının küçük olması ve dijital içeriklerle ilişkili davranışları tartışma yarattı.

Türkiye, son günlerde okullarda yaşanan ve faillerin öğrenciler olduğu kanlı saldırılarla sarsıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylar, yalnızca güvenlik değil, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıdı.

Saldırıların ardından yapılan değerlendirmelerde, faillerin internet içerikleriyle şekillenen bir radikalleşme sürecinden geçmiş olabileceği ihtimali öne çıktı.