Dijital radikalleşme kapımızda: Algoritmalar çocukları nasıl katile dönüştürüyor?

Şanlıurfa’daki okul saldırısının ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan ikinci kanlı olayda dikkat çeken ortak detay: PUBG bağımlılığı… Her iki saldırganın da dijital içeriklerle yoğun temas içinde olduğu ortaya çıkarken, SETA’nın Kriter dergisindeki analizler sosyal medya algoritmalarının gençleri adım adım daha uç ve şiddet içeriklerine yönlendirebildiğini ortaya koyuyor; uzmanlar bu sürecin son dönemde artan “yalnız kurt” tarzı saldırılarla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki bir okulda öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıklarken, Şanlıurfa'da benzer bir olayda 16 kişi yaralandı.
  • Her iki saldırganın da PUBG isimli mobil oyunu oynaması, şiddet içerikli dijital oyunların ve sosyal medya algoritmalarının gençler üzerindeki etkisi tartışmalarını başlattı.
  • SETA Vakfı'nın Kriter dergisinde yayımlanan bir analize göre, YouTube ve TikTok gibi platformların algoritmaları kullanıcıları kısa sürede radikal ve şiddet içerikli yayınlara yönlendirebilmektedir.
  • İzmir'de bir polis karakoluna düzenlenen saldırı ile Christchurch ve Norveç'teki eylemler, internet üzerinden gerçekleşen "yalnız kurt" tipi radikalleşme vakalarına örnek olarak gösterildi.
  • Uzmanlar, çözüm olarak sosyal medya algoritmalarının şeffaf hale getirilmesi, dijital okuryazarlığın artırılması ve platformlar için yaş sınırı getirilmesi gibi önerilerde bulundu.

Şanlıurfa'da liseye girerek rastgele ateş açan saldırgan 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Bu olayın ardından Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf bir öğrenci, sırt çantasında getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek ateş açtı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Her iki saldırganın da mobil oyun PUBG bağımlısı olduğu bilgisi dikkat çekerken, faillerin yaşlarının küçük olması ve dijital içeriklerle ilişkili davranışları tartışma yarattı.

Türkiye, son günlerde okullarda yaşanan ve faillerin öğrenciler olduğu kanlı saldırılarla sarsıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylar, yalnızca güvenlik değil, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıdı.

Saldırıların ardından yapılan değerlendirmelerde, faillerin internet içerikleriyle şekillenen bir radikalleşme sürecinden geçmiş olabileceği ihtimali öne çıktı.

ONLİNE ŞİDDET OYUNLARI TARTIŞMASI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıları gerçekleştiren iki failin de uzun süredir PUBG oynadığı bilgisi, çevrim içi şiddet içerikli oyunlara yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Birçok ülkede 16+ ve 17+ yaş sınırıyla sunulan oyunun, çocuk yaşta ve kontrolsüz şekilde oynanmasının etkileri yeniden sorgulanıyor. Oyun içeriğinin doğrudan çatışma ve öldürme teması üzerine kurulu olması, özellikle küçük yaş grupları açısından risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere yol açıyor.

Uzmanlar, şiddet içerikli oyunlarda yaş sınırlamalarının etkin biçimde uygulanması ve çocukların dijital içeriklere erişiminin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

ALGORİTMA RADİKALLEŞTİRİYOR

SETA Vakfı'nın yayın organı Kriter dergisinde yer alan analizlere göre, YouTube gibi platformların öneri algoritmaları kullanıcıları kısa sürede daha uç içeriklere yönlendirebiliyor.

Araştırmada, Türkiye'deki sağ-dindar-muhafazakâr gençlerin çok kısa sürede radikalleşebileceği vurgulandı.

"Bir haftada aşırı ideolojilere maruz kalındıysa, aylarca içerik tüketen bir gencin dönüşümü ürkütücü olabilir" değerlendirmesi yapıldı.

İZMİR SALDIRISI: DİJİTAL RADİKALLEŞME İDDİASI

2025 Eylül'ünde İzmir'de 16 yaşındaki bir gencin polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırı da bu tartışmaları güçlendirdi. Olay sonrası yapılan incelemelerde, saldırganın radikalleşmesinde internet içeriklerinin belirleyici rol oynadığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, örgüt bağı olmasa bile ideolojik motivasyonla şiddete yönelen "yalnız kurt" vakalarının arttığına dikkat çekti.

YOUTUBE DENEYİ: BİR HAFTADA "TAĞUT" NOKTASI

Araştırmada, sıfırdan açılan üç farklı YouTube hesabıyla deney yapıldı. Başlangıçta "İslam nedir?", "şeriat ne demek?", "cihad nedir?" gibi temel aramalar yapıldı.

İlk günlerde önerilen videolar ılımlıydı.

Ancak birkaç gün içinde algoritma içeriklerin tonunu değiştirdi.

Bir haftanın sonunda öneriler:

  • "tağut ile mücadele"
  • şiddeti meşrulaştıran içerikler
  • radikal Selefi vaizlerin videoları

noktasına kadar ilerledi.

ŞİDDET İÇERİĞİNE GEÇİŞ TEST EDİLDİ

Deneyde daha sonra şu aramalar yapıldı:

  • "silah yapımı"
  • "bomba yapımı"
  • "tağutla nasıl mücadele edilir"

Amaç, algoritmanın kullanıcıyı pratik şiddet içeriklerine yönlendirip yönlendirmediğini test etmekti.

Sonuç: Masum bir merakla başlayan süreç, kısa sürede şiddet içeriklerine uzanan bir döngüye dönüştü.

"FİLTRE BALONU" GENÇLERİ KUŞATIYOR

Araştırmada, algoritmanın kullanıcıya tek tip içerik sunarak "yankı odası" oluşturduğu belirtildi. Kullanıcı, farklı görüşlerle karşılaşamadıkça daha uç fikirleri normal görmeye başlıyor.

DÜNYADAN ÖRNEKLER: AYNI MODEL

Christchurch saldırganı Brenton Tarrant, ilham kaynağının YouTube olduğunu söylemişti. Norveç'te 77 kişinin öldüğü saldırının faili Anders Breivik'in de internet üzerinden radikalleştiği biliniyor. Bu örnekler, algoritmaların kullanıcıları uç noktalara taşıyabildiğini gösteriyor.

TÜRKİYE'DE DİNİ İÇERİKLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Kriter analizine göre Türkiye'de özellikle dini motifli radikal içerikler daha hızlı yayılıyor.

Bazı içeriklerde:

  • mevcut düzen "tağut" olarak tanımlanıyor
  • cihat ve şehitlik kavramları öne çıkarılıyor
  • şiddet eylemleri meşrulaştırılıyor

Bu dilin gençleri etkileyebileceği belirtiliyor.

TİKTOK DENEYİ: MASUM BAŞLAYIP ŞİDDETE GİDİYOR

TikTok üzerinde yapılan deneyde ise sonuçlar dikkat çekici oldu.

13 yaşındaki bir kullanıcı profili:

  • 1. gün: oyun ve eğlence videoları
  • 2. gün: küfürlü içerikler, tehlikeli "challenge"lar
  • 3. gün: bıçak ve şiddet içerikleri

ile karşı karşıya kaldı.

CİNSEL VE ZARARLI İÇERİKLER DE ÖNERİLİYOR

Deneylerde, 15 yaşındaki bir kullanıcıya kısa sürede:

  • erotik içerikler
  • müstehcen şakalar
  • flört uygulaması reklamları

önerildiği görüldü.

"Kısıtlı mod" açık olmasına rağmen bu içeriklerin sunulması dikkat çekti.

DOPAMİN DÖNGÜSÜ: BAĞIMLILIK NASIL OLUŞUYOR?

Uzmanlara göre TikTok'un algoritması:

  • kısa videolar
  • sonsuz kaydırma
  • belirsiz ödül sistemi

ile beynin ödül mekanizmasını tetikliyor.

Bu sistem, kumar makinelerine benzer bir bağımlılık davranışı oluşturuyor.

ALGORİTMA SADECE İÇERİK DEĞİL ZİHİN DE ŞEKİLLENDİRİYOR

Araştırmalarda, algoritmaların sadece içerik değil:

  • duygu
  • düşünce
  • kimlik algısı
  • üzerinde de etkili olduğu vurgulandı.

"ULUSAL GÜVENLİK" BOYUTU

Analizlerde, sosyal medya platformlarının artık bir "gayriresmi eğitim alanı" haline geldiği belirtildi. Bu nedenle algoritmaların etkisi, ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendiriliyor.

ÇÖZÜM: ŞEFFAFLIK VE DENETİM

Uzmanlara göre çözüm için:

  • algoritmalar şeffaf olmalı
  • zararlı içerikler filtrelenmeli
  • dijital okuryazarlık artırılmalı

Ayrıca Türkiye'de sosyal medya için 16 yaş sınırı önerisi de gündeme getirildi.

