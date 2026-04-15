Şanlıurfa'da liseye girerek rastgele ateş açan saldırgan 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Bu olayın ardından Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf bir öğrenci, sırt çantasında getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek ateş açtı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Her iki saldırganın da mobil oyun PUBG bağımlısı olduğu bilgisi dikkat çekerken, faillerin yaşlarının küçük olması ve dijital içeriklerle ilişkili davranışları tartışma yarattı.
Türkiye, son günlerde okullarda yaşanan ve faillerin öğrenciler olduğu kanlı saldırılarla sarsıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylar, yalnızca güvenlik değil, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıdı.
Saldırıların ardından yapılan değerlendirmelerde, faillerin internet içerikleriyle şekillenen bir radikalleşme sürecinden geçmiş olabileceği ihtimali öne çıktı.
ONLİNE ŞİDDET OYUNLARI TARTIŞMASI
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıları gerçekleştiren iki failin de uzun süredir PUBG oynadığı bilgisi, çevrim içi şiddet içerikli oyunlara yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Birçok ülkede 16+ ve 17+ yaş sınırıyla sunulan oyunun, çocuk yaşta ve kontrolsüz şekilde oynanmasının etkileri yeniden sorgulanıyor. Oyun içeriğinin doğrudan çatışma ve öldürme teması üzerine kurulu olması, özellikle küçük yaş grupları açısından risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere yol açıyor.
Uzmanlar, şiddet içerikli oyunlarda yaş sınırlamalarının etkin biçimde uygulanması ve çocukların dijital içeriklere erişiminin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
ALGORİTMA RADİKALLEŞTİRİYOR
SETA Vakfı'nın yayın organı Kriter dergisinde yer alan analizlere göre, YouTube gibi platformların öneri algoritmaları kullanıcıları kısa sürede daha uç içeriklere yönlendirebiliyor.
Araştırmada, Türkiye'deki sağ-dindar-muhafazakâr gençlerin çok kısa sürede radikalleşebileceği vurgulandı.
"Bir haftada aşırı ideolojilere maruz kalındıysa, aylarca içerik tüketen bir gencin dönüşümü ürkütücü olabilir" değerlendirmesi yapıldı.
İZMİR SALDIRISI: DİJİTAL RADİKALLEŞME İDDİASI
2025 Eylül'ünde İzmir'de 16 yaşındaki bir gencin polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırı da bu tartışmaları güçlendirdi. Olay sonrası yapılan incelemelerde, saldırganın radikalleşmesinde internet içeriklerinin belirleyici rol oynadığı ortaya çıktı.
Uzmanlar, örgüt bağı olmasa bile ideolojik motivasyonla şiddete yönelen "yalnız kurt" vakalarının arttığına dikkat çekti.
YOUTUBE DENEYİ: BİR HAFTADA "TAĞUT" NOKTASI
Araştırmada, sıfırdan açılan üç farklı YouTube hesabıyla deney yapıldı. Başlangıçta "İslam nedir?", "şeriat ne demek?", "cihad nedir?" gibi temel aramalar yapıldı.
İlk günlerde önerilen videolar ılımlıydı.
Ancak birkaç gün içinde algoritma içeriklerin tonunu değiştirdi.
ŞİDDET İÇERİĞİNE GEÇİŞ TEST EDİLDİ
noktasına kadar ilerledi.
ŞİDDET İÇERİĞİNE GEÇİŞ TEST EDİLDİ
Deneyde daha sonra şu aramalar yapıldı:
Amaç, algoritmanın kullanıcıyı pratik şiddet içeriklerine yönlendirip yönlendirmediğini test etmekti.
Sonuç: Masum bir merakla başlayan süreç, kısa sürede şiddet içeriklerine uzanan bir döngüye dönüştü.
"FİLTRE BALONU" GENÇLERİ KUŞATIYOR
Araştırmada, algoritmanın kullanıcıya tek tip içerik sunarak "yankı odası" oluşturduğu belirtildi. Kullanıcı, farklı görüşlerle karşılaşamadıkça daha uç fikirleri normal görmeye başlıyor.
DÜNYADAN ÖRNEKLER: AYNI MODEL
Christchurch saldırganı Brenton Tarrant, ilham kaynağının YouTube olduğunu söylemişti. Norveç'te 77 kişinin öldüğü saldırının faili Anders Breivik'in de internet üzerinden radikalleştiği biliniyor. Bu örnekler, algoritmaların kullanıcıları uç noktalara taşıyabildiğini gösteriyor.
TÜRKİYE'DE DİNİ İÇERİKLERDE RİSK DAHA YÜKSEK
Kriter analizine göre Türkiye'de özellikle dini motifli radikal içerikler daha hızlı yayılıyor.
Bazı içeriklerde:
Bu dilin gençleri etkileyebileceği belirtiliyor.
TİKTOK DENEYİ: MASUM BAŞLAYIP ŞİDDETE GİDİYOR
TikTok üzerinde yapılan deneyde ise sonuçlar dikkat çekici oldu.
13 yaşındaki bir kullanıcı profili:
ile karşı karşıya kaldı.
CİNSEL VE ZARARLI İÇERİKLER DE ÖNERİLİYOR
Deneylerde, 15 yaşındaki bir kullanıcıya kısa sürede:
önerildiği görüldü.
"Kısıtlı mod" açık olmasına rağmen bu içeriklerin sunulması dikkat çekti.
DOPAMİN DÖNGÜSÜ: BAĞIMLILIK NASIL OLUŞUYOR?
Uzmanlara göre TikTok'un algoritması:
ile beynin ödül mekanizmasını tetikliyor.
Bu sistem, kumar makinelerine benzer bir bağımlılık davranışı oluşturuyor.
ALGORİTMA SADECE İÇERİK DEĞİL ZİHİN DE ŞEKİLLENDİRİYOR
Araştırmalarda, algoritmaların sadece içerik değil:
"ULUSAL GÜVENLİK" BOYUTU
Analizlerde, sosyal medya platformlarının artık bir "gayriresmi eğitim alanı" haline geldiği belirtildi. Bu nedenle algoritmaların etkisi, ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendiriliyor.
ÇÖZÜM: ŞEFFAFLIK VE DENETİM
Uzmanlara göre çözüm için:
Ayrıca Türkiye'de sosyal medya için 16 yaş sınırı önerisi de gündeme getirildi.