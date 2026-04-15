CHP'li İzmir Belediyesi borç batağında: İZSU ve ESHOT’ta rakamlar dudak uçuklattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İZBB) patlak veren mali kriz ve borç stoğu tartışmaları, CHP yerel yönetimlerindeki kaynak yönetimi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Denetim Komisyonu’nun hazırladığı 2025 yılı raporuyla gün yüzüne çıkan rapora göre, belediye ve bağlı kuruluşları olan İZSU ve ESHOT’un toplam borç yükü 80 milyar liraya dayandı. Yatırım desteklerinde aslan payını Çeşme ve Konak alırken, Başkan Cemil Tugay’ın eski kalesi Karşıyaka’nın en az payı alması dikkat çekti.

CHP'li İzmir Belediyesi borç batağında: İZSU ve ESHOT'ta rakamlar dudak uçuklattı
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borç yükü 2025 yılında 52.9 milyar TL'yi aştı, bu borcun yüzde 42.36'sını dış mali borçlar oluşturdu.
  • İZSU Genel Müdürlüğü'nün borcu 2024'te 5.1 milyar TL iken 2025'te üçe katlanarak 8.4 milyar TL'ye, ESHOT'un borcu ise 9.1 milyar TL seviyesine ulaştı.
  • İZBB'nin 2024'te 42.3 milyar TL olan geliri 2025'te 65 milyar TL'ye yükseldi.
  • İZBB'den en fazla yatırım desteği alan ilçeler 144.4 milyon TL ile Çeşme ve 126.1 milyon TL ile Konak oldu.
  • Karşıyaka Belediyesi 5 milyon TL ile en az yatırım desteği alan ilçe oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içine düşürüldüğü mali darboğaz raporlara da yansıdı. İZBB Meclis üyeleri arasından seçilen denetim komisyonunun, 2025 yılı incelemesine göre, belediyenin 2024'te 42.3 milyar TL olan geliri, 2025'te ise 65 milyar TL oldu. 85.7 milyon TL'lik vergi tahakkukun 77.2 milyon TL'si tahsil edildi.

Toplamda borç yükü 52.9 milyar TL'yi aştığı görülürken, bu borcun yüzde 42.36'sını dış mali borçlar oluşturdu.
Kısa vadeli borçları 28 milyar 660 milyon TL, uzun vadeli borçları 24 milyar 316 milyon TL oldu.

İZSU'NUN BORCU 1 YILDA 3 KAT ARTTI

2024'te iç ve dış borcu 5.1 milyar lira olan İZSU Genel Müdürlüğünün 2025'teki borcu üçe katlanarak 8.4 milyar TL'ye ulaştı. ESHOT'un 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam borcunun da yaklaşık 9.1 milyar TL seviyesine ulaştığı görüldü. Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının toplam borcunun 80 milyar liraya dayanması 'İZBB Batmış' yorumlarına neden oldu.


Rapora göre İZBB'den en fazla yatırım desteği alan ilçe belediyeleri 144.4 milyon TL Çeşme, 126.1 milyon TL ile de Konak oldu. Denizli Bozkurt Belediyesi'ne 39.6 milyon TL'lik yatırım desteği verilirken, Adıyaman Belediyesi'ne de 10.1 milyon TL'lik kaynak aktarıldı. En az katkıyı ise 5 milyon TL ile Tugay'ın daha önce başkanlık yaptığı Karşıyaka aldı.

