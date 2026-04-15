İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş: Sizi öldüreceğim | Ayser Çalık Ortaokulu faciasına yeni detay

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Silahla okulu basan İsa Aras Mersinli'nin daha önce de bazı arkadaşlarını tehdit ettiği anlattı. Okulda eğitim gören öğrenci, "Polisler geldi. Arkadaşımıza ‘sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.

  • Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 8'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
  • Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
  • Okulda öğrenim gören bir öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına 'sizi öldüreceğim' diyerek tehditlerde bulunduğunu iddia etti.
  • Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
  • Öğrenciler saldırı sırasında camdan atlayanlar ve kaçmaya çalışanlar olduğunu, büyük panik yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş. (Haberin fotoğrafları İHA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SALDIRGAN ÖNCEDEN ARKADAŞLARINI TEHDİT ETMİŞ
Olayın ardından saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öğrenci, "Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.

