SALDIRGAN ÖNCEDEN ARKADAŞLARINI TEHDİT ETMİŞ

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"



Öğrenci, "Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.