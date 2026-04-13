Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülere yeni isimler eklendi: Burak Deniz, Serra Pirinç...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddiasıyla işlem başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri’nin 9 Nisan sabahı düzenlediği operasyonlarda ünlü isimler gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları ortaya çıktı. Burak Deniz, Enes Güler, Serra Pirinç'ten alınan örnekte esrar ve kokain, Utku Ünsal'da esrar Simge Sağın'da ilaç etken maddesi tespit edildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülere yeni isimler eklendi: Burak Deniz, Serra Pirinç...
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emir Can İğrek, Şef Somer Sivrioğlu ve Norm Ender'in bulunduğu ünlü isimler hakkında uyuşturucu madde kullanımı suçlamasıyla soruşturma başlattı.
  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri 9 Nisan sabahı eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
  • Burak Deniz, Büşra Pekin, Emir Can İğrek, Ogün Alibaş ve Enes Güler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Burak Deniz, Serra Pirinç ve Enes Güler'in testlerinde esrar ve kokain, Utku Ünsal'ın testinde esrar tespit edildi.
  • Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel ve Norm Ender Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE GÖZALTILAR
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri tarafından 9 Nisan sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; Hafsanur Sancaktutan, Burak Deniz, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emir Can İğrek, Şef Somer Sivrioğlu ve Norm Ender (Ender Eroğlu) gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu geniş bir grup hakkında gözaltı kararı uygulandı.

İsimMeslek / UnvanMevcut Durum
Hafsanur SancaktutanOyuncuGözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı
Burak DenizOyuncuGözaltına Alındı / Adli Kontrol Şartıyla Serbest
Ahsen EroğluOyuncuGözaltı Kararı Uygulandı
Mert DemirŞarkıcıGözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı
Emir Can İğrekŞarkıcıGözaltına Alındı / Adli Kontrol Şartıyla Serbest
Somer SivrioğluŞefGözaltı Kararı Uygulandı
Norm Ender (Ender Eroğlu)ŞarkıcıGözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı

YARGI SÜRECİ VE ADLİ KONTROL KARARLARI
Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerin bir kısmı serbest bırakılırken, bazı isimler hakkında kısıtlama kararı getirildi:

Serbest Bırakılanlar: Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel ve Norm Ender, Adli Tıp Kurumu'ndaki test işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Adli Kontrol Şartı: Oyuncu Burak Deniz, Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek ile sosyal medya fenomenleri Ogün Alibaş ve Enes Güler, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU: TEST SONUÇLARI NETLEŞTİ
Soruşturma dosyasında yer alan Adli Tıp Kurumu raporlarına göre bazı isimlerin test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi.

İsimTespit Edilen Madde
Burak DenizEsrar ve Kokain
Serra PirinçEsrar ve Kokain
Enes GülerEsrar ve Kokain
Utku ÜnsalEsrar
Simge Sağınİlaç Etken Maddesi

Burak Deniz, Serra Pirinç ve Enes Güler: Örneklerinde esrar ve kokain tespit edildi.

Utku Ünsal: Test sonucunda esrar maddesine rastlandı.

Simge Sağın: İncelemelerde kanında ilaç etken maddesi bulunduğu saptandı.

