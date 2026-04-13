İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emir Can İğrek, Şef Somer Sivrioğlu ve Norm Ender'in bulunduğu ünlü isimler hakkında uyuşturucu madde kullanımı suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri 9 Nisan sabahı eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.

Burak Deniz, Büşra Pekin, Emir Can İğrek, Ogün Alibaş ve Enes Güler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Burak Deniz, Serra Pirinç ve Enes Güler'in testlerinde esrar ve kokain, Utku Ünsal'ın testinde esrar tespit edildi.

Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel ve Norm Ender Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Burak Deniz. OPERASYONUN DETAYLARI VE GÖZALTILAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri tarafından 9 Nisan sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; Hafsanur Sancaktutan, Burak Deniz, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emir Can İğrek, Şef Somer Sivrioğlu ve Norm Ender (Ender Eroğlu) gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu geniş bir grup hakkında gözaltı kararı uygulandı. İsim Meslek / Unvan Mevcut Durum Hafsanur Sancaktutan Oyuncu Gözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı Burak Deniz Oyuncu Gözaltına Alındı / Adli Kontrol Şartıyla Serbest Ahsen Eroğlu Oyuncu Gözaltı Kararı Uygulandı Mert Demir Şarkıcı Gözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı Emir Can İğrek Şarkıcı Gözaltına Alındı / Adli Kontrol Şartıyla Serbest Somer Sivrioğlu Şef Gözaltı Kararı Uygulandı Norm Ender (Ender Eroğlu) Şarkıcı Gözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı