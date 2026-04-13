İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
OPERASYONUN DETAYLARI VE GÖZALTILAR
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri tarafından 9 Nisan sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; Hafsanur Sancaktutan, Burak Deniz, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emir Can İğrek, Şef Somer Sivrioğlu ve Norm Ender (Ender Eroğlu) gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu geniş bir grup hakkında gözaltı kararı uygulandı.
|İsim
|Meslek / Unvan
|Mevcut Durum
|Hafsanur Sancaktutan
|Oyuncu
|Gözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı
|Burak Deniz
|Oyuncu
|Gözaltına Alındı / Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Ahsen Eroğlu
|Oyuncu
|Gözaltı Kararı Uygulandı
|Mert Demir
|Şarkıcı
|Gözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı
|Emir Can İğrek
|Şarkıcı
|Gözaltına Alındı / Adli Kontrol Şartıyla Serbest
|Somer Sivrioğlu
|Şef
|Gözaltı Kararı Uygulandı
|Norm Ender (Ender Eroğlu)
|Şarkıcı
|Gözaltına Alındı / Serbest Bırakıldı
YARGI SÜRECİ VE ADLİ KONTROL KARARLARI
Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerin bir kısmı serbest bırakılırken, bazı isimler hakkında kısıtlama kararı getirildi:
Serbest Bırakılanlar: Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel ve Norm Ender, Adli Tıp Kurumu'ndaki test işlemlerinin ardından serbest kaldı.
Adli Kontrol Şartı: Oyuncu Burak Deniz, Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek ile sosyal medya fenomenleri Ogün Alibaş ve Enes Güler, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ TIP RAPORU: TEST SONUÇLARI NETLEŞTİ
Soruşturma dosyasında yer alan Adli Tıp Kurumu raporlarına göre bazı isimlerin test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi.
|İsim
|Tespit Edilen Madde
|Burak Deniz
|Esrar ve Kokain
|Serra Pirinç
|Esrar ve Kokain
|Enes Güler
|Esrar ve Kokain
|Utku Ünsal
|Esrar
|Simge Sağın
|İlaç Etken Maddesi
