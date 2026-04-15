Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılabilir

DAVINSON SANCHEZ İÇİN TEKLİF BEKLENECEK

Galatasaray, Davinson Sanchez konusunda da kapıyı tamamen kapatmış değil. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı stoper için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satış seçeneğini değerlendirmeye alacak.

Sarı-kırmızılı ekipte dört sezondur büyük ölçüde aynı oyuncu grubuyla devam edilmesi, bu sezon yaşanan puan kayıplarının başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor. Takım içindeki doymuşluk hissi ve mental yorgunluk, sezon sonu değişim kararını hızlandıran temel etkenler arasında gösteriliyor.