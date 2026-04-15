Galatasaray, şampiyonluk yarışının son düzlüğüne girilirken bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını şekillendiriyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi ve Asprilla ile yolların ayrılması beklenirken, Torreira ve Davinson Sanchez'in geleceği de belirsizliğini koruyor.
Süper Lig'de son 5 haftaya lider giren Galatasaray'da sezon sonunda kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. Kocaelispor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından eleştirilerin arttığı sarı-kırmızılı ekipte, yeni sezon öncesi radikal kararlar alınması bekleniyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bir yandan şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam ederken diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını netleştiriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir aynı iskeletle ilerleyen takımda kapsamlı bir değişime hazırlanıyor.
LATİN EKOLÜNDE KIRILMA YAŞANABİLİR
Galatasaray'da uzun yıllardır takımın omurgasında önemli yer tutan Latin oyuncu yapısında sezon sonunda ciddi bir kırılma yaşanabilir. Muslera'nın yıllardır kalede kurduğu istikrarın ardından sarı-kırmızılı ekip, yeni dönemde farklı bir yapılanmaya yönelebilir.
ICARDI VE ASPRILLA KARARI VERİLDİ
Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi'ye yeni teklif yapılmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonunu da kullanmayacak. Böylece Galatasaray'da iki oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
TORREIRA İÇİN AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ
Güney Amerika'ya dönme isteğini daha önce de dile getiren Lucas Torreira için sezon sonu ayrılık ihtimali masada duruyor. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıplarının ardından Uruguaylı orta sahanın geleceği daha da kritik hale geldi.
DAVINSON SANCHEZ İÇİN TEKLİF BEKLENECEK
Galatasaray, Davinson Sanchez konusunda da kapıyı tamamen kapatmış değil. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı stoper için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satış seçeneğini değerlendirmeye alacak.DEĞİŞİMİN NEDENİ MENTAL YORGUNLUK
Sarı-kırmızılı ekipte dört sezondur büyük ölçüde aynı oyuncu grubuyla devam edilmesi, bu sezon yaşanan puan kayıplarının başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor. Takım içindeki doymuşluk hissi ve mental yorgunluk, sezon sonu değişim kararını hızlandıran temel etkenler arasında gösteriliyor.
GALATASARAY'I KRİTİK FİKSTÜR BEKLİYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 22 Nisan Çarşamba günü kupada yine Gençlerbirliği'ni bu kez sahasında ağırlayacak. Galatasaray, 26 Nisan Pazar günü ise sahasında Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacak.