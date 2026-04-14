Gülistan Doku, son kez 5 Ocak 2020'de Tunceli'de erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'la görüştükten sonra kayboldu. İlk sinyal Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü hattında tespit edildi; yoğun su altı aramalarından sonuç alınamadı.İşte Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yer
2022'de avukata bırakılan isimsiz notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'la ilişkisinin bulunduğu yazıyordu.
2025 başında ise "Şubat" kod adlı gizli tanık JASAT'a ulaşarak şok beyanlar verdi: Gülistan Doku öldürülmüştü, cesedi birden fazla kez yer değiştirmişti.
Gülistan Doku dosyasında korkunç şüphe: "Öldürüldü cesedi birkaç kez taşındı"
ŞÜPHELİ PTS KAYITLARI VE ARAÇ HAREKETLERİ
İhbar notunun ardından savcılık dosyasına giren teknik verilerde Mustafa Türkay Sonel'e ait araç PTS kayıtları incelendi.
Aracın gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız güzergahlardan geçtiği, bu hareketlerin olağan akışla bağdaşmadığı değerlendirildi.
Öte yandan Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın, olaydan aylar sonra Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu aralıklı biçimde aradığı da HTS kayıtlarına yansıdı.
VALİ SIM KARTI NEDEN BİR AY GİZLEDİ?
Soruşturma derinleştikçe kurumsal örtbas şüphesi de büyüdü.
Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku ailesinin çıkardığı yedek SIM kartı "Ankara'da inceleteceğim" diyerek bizzat aldığı, ancak bu kartın bir ay boyunca adli makamlardan gizlendiği ileri sürülüyor.
Ayrıca dönemin bazı kamu görevlilerinin aile çevresinde sürekli bulunmaları için Vali Sonel tarafından yönlendirildiğine ilişkin tanık anlatımlarının da dosyaya girdiği öğrenildi.
GİZLİ TANIK ŞUBAT: GÜLİSTAN DOKU ÖLDÜRÜLDÜ, CESEDİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Soruşturmada asıl deprem etkisi yaratan gelişme ise 2025 yılında yaşandı.
"Şubat" kod adlı gizli tanık, JASAT'a ulaşıp Gülistan Doku'nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı. Gizli tanık Şubat, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gülistan Doku'nun cesedinin "bulunma" endişesiyle birden fazla kez yerinin değiştirildiğini söyledi.
Bu bağlamda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12 Ocak 2025 tarihli talimatıyla Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında 37 SEC 45090-99570 koordinatlarında yer altı görüntüleme cihazıyla yaklaşık iki saatlik tarama gerçekleştirildi.
Jandarma operatörünün hazırladığı raporda, yaklaşık 1.60-1.70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve 80 santimetre derinliğinde mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildiği kayıt altına alındı.
TEKNİK BULGULAR VE TANIK İFADESİ ÖRTÜŞTÜ
Raporda bu boşluğa bir kişinin gömülüp yaklaşık 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin bu değerlendirmeyi desteklediği belirtildi.
GÜLİSTAN'I İLK PERTEK'E Mİ GÖMDÜLER?
Takvim.com.tr'nin ulaştığı söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:
Tunceli İl J.K.lığı 1'inci J.Öz.Hrk.Tb.K.lığı emrinde Poroten Elic Brn-i Kop-4 Model Yer Altı Görüntüleme (YGC) Operatörü olarak görevli iken 12.01.2025 tarihinde Saat: 12.00 sıralarında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkide (37 SEC 45090 – 99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir.
1.70 UZUNLUK 80 CM GENİŞLİK 80 CM DERİNLİK
2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğu, tespit ettim.
Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahla gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.
"TOPRAK DAHA ÖNCEDEN KAZILDIĞI İÇİN EROZYONA UĞRADI"
Tespit edilen boşluk içerisinde herhangi bir insan cesedi yada kemik parçası tespiti yapılamamıştır. Tespit edilen boşluğun Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile DNA örneği bulunabileceği değerlendirilerek kazıldığı, kazılan bölgede 50 cm derinlikte pet şişe ile siyah renkli poşet parçasının çıktığı, toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erezyona uğradığı ve toprak yapısının yumuşak olduğu ve kolay eşildiği görülmüştür. Kazılan bölgede herhangi bir ceset emaresine rastlanılmamıştır.
AYGÜL DOKU: ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER
Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise "Sayın Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri, kardeşimin soruşturmasıyla yakından ilgilendiğini, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na da 'Soruşturma kime uzanırsa uzansın bu olayı çözün' talimatı verdiğini öğrendik. Sayın Bakan'a inandık ve güvendik. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'da adeta iğneyle kuyu kazdı. Soruşturmayı derinlemesine ele aldı. Bu gelişmeyle kardeşimin soruşturmasında adalete olan güvenimiz yeniden yeşerdi. Bu sayın bakan ve başsavcının sayesinde oldu. Kardeşimin failleri de adalet önünde hesap verecek" açıklamasını yaptı.
