TEKNİK BULGULAR VE TANIK İFADESİ ÖRTÜŞTÜ Raporda bu boşluğa bir kişinin gömülüp yaklaşık 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin bu değerlendirmeyi desteklediği belirtildi.

Pertek'te yapılan kazının sonuç raporu



GÜLİSTAN'I İLK PERTEK'E Mİ GÖMDÜLER?

Takvim.com.tr'nin ulaştığı söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:



Tunceli İl J.K.lığı 1'inci J.Öz.Hrk.Tb.K.lığı emrinde Poroten Elic Brn-i Kop-4 Model Yer Altı Görüntüleme (YGC) Operatörü olarak görevli iken 12.01.2025 tarihinde Saat: 12.00 sıralarında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkide (37 SEC 45090 – 99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir.

1.70 UZUNLUK 80 CM GENİŞLİK 80 CM DERİNLİK



2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğu, tespit ettim.

Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahla gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.

"TOPRAK DAHA ÖNCEDEN KAZILDIĞI İÇİN EROZYONA UĞRADI"



Tespit edilen boşluk içerisinde herhangi bir insan cesedi yada kemik parçası tespiti yapılamamıştır. Tespit edilen boşluğun Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile DNA örneği bulunabileceği değerlendirilerek kazıldığı, kazılan bölgede 50 cm derinlikte pet şişe ile siyah renkli poşet parçasının çıktığı, toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erezyona uğradığı ve toprak yapısının yumuşak olduğu ve kolay eşildiği görülmüştür. Kazılan bölgede herhangi bir ceset emaresine rastlanılmamıştır.