MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün Şanlıurfa'da bugün ise Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, dün Şanlıurfa'da, bugün de Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı olaylarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. "Dün Şanlıurfa'da, bugün ise Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir." ifadelerine yer veren Bahçeli, dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığının, sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisinin ve giderek derinleşen akran zorbalığının, çocukların ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirdiğini belirtti.

Bahçeli, "Günümüz dünyasında evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği, parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir. Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Sanal alemde kolaylıkla değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden kurgulanabilen hayatların, gerçek dünyada da aynı şekilde yönlendirilebileceği yönünde tehlikeli bir vehim oluşmaktadır." değerlendirmesini yaptı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 can kaybı yaşandı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) Bilhassa ergenlik çağındaki bireylerin, bu sanal akışın etkisiyle gerçekliği basitleştirme, sonuçları hafife alma ve anlık tepkilerle hareket etme eğilimlerinin arttığına işaret eden Bahçeli, bu durumun kontrolsüz bırakıldığında, telafisi mümkün olmayan sonuçlara kapı aralayabilecek bir zemin hazırladığını, nitekim benzer hadiselerin farklı toplumlarda da yaşandığı gerçeğinin meselenin küresel bir tehdit boyutu kazandığını açıkça gösterdiğini vurguladı.