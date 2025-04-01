Diego Maradona’nın ölüm sebebi hakkında çarpıcı gerçek ortaya çıktı!

2020 yılında hayata gözlerini yuman dünya futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölüm sebebi ile ilgili çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Amerika medyasında yer alan haberde; efsane ismin otopsisini gerçekleştiren adli tıp uzmanlarından biri, ölümünden önce en az 12 saat boyunca acı çektiğini ve herhangi bir doktorun bu belirtileri birkaç gün öncesinden fark etmesi gerektiğini söyledi.



Savcılığa göre ise Maradona'nın tedavi dönemi boyunca bakımını üstlenen nöroşirürjiyen; psikiyatrist, psikolog, doktorlar ve hemşirelerden oluşan sanıklar, ona yeterli tıbbi bakımı sağlamadı ve bu ihmal iddiaya göre Maradona'nın ölümüne yol açtı.

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