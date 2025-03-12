Yabancı hakem kararında TFF geri adım atabilir!

Beşiktaş, 29. haftada evinde konuk edeceği Galatasaray derbisi için TFF'den yabancı hakem talep etmişti. Bu talebe Beşiktaş-Gaziantep FK maçına kadar soğuk bakan TFF'nin maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kötü yönetimi sonrası derbilere yabancı hakem atamayı tekrar gündemine aldığı öğrenildi.



TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı ve ona yakın birkaç ismin de başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Yabancı hakem olmazsa görevi bırakırız" şeklinde rest çektiği de gelen haberler arasında.



Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da dün yabancı hakem konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız. Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız" ifadeleriyle yabancı hakeme açık kapı bıraktı Zorbay Küçük Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşmasında verdiği ve vermediği kararlarla kriz çıkardı.

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