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Genç yıldız uzun süredir Bundesliga ekibinin radarında!

Yetenekli kanat oyuncusunun Alanyaspor’da 2 maçını izleyen Alman ekibinin Oğuz’u Fenerbahçe’de de yakından takip ettiği öğrenildi. Leipzig’in scout ekibinden gelecek rapora göre teklif yapabileceği de ifade ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Genç yıldız uzun süredir Bundesliga ekibinin radarında!

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Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Alanyaspor'da oynadığı dönemden beri takip ettiği ve Akdeniz ekibinde forma giydiği dönemde de 2 kez canlı izlediği öğrenildi.

Alman ekibinin sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusunu Sarı-Lacivertli kulüpte de izlettirdiği öğrenildi. Bundesliga ekibinin scout ekibinden Oğuz hakkında detaylı raporlar istediği ve gelecek raporların olumlu olması halinde de sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maçta görev yapan Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

13 GOLE KATKI YAPTI
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı bu sezon 18 maça çıktı. Mourinho'nun kanat beki olarak kullandığı yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistle 13 gole katkı sağladı.

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