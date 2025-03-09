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Trabzonspor, Hatayspor'a evinde yenildi! Taraftar isyan etti

Hatayspor, Görkem ve Massanga’nın golleriyle zafere ulaştı. Fırtına’nın tek golünü Zubkov attı. 18. sıradaki rakibine yenilen Karadeniz ekibi arka arkaya 2. mağlubiyetini aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Trabzonspor, Hatayspor’a evinde yenildi! Taraftar isyan etti

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Trabzonspor ağır yaralı. Bordo-Mavililer konuk ettiği Hatayspor'a 2-1 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. 21'de Fernandes'in ortasında Görkem yaptığı kafa vuruşuyla Hatayspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

29'da önce Trabzonspor lehine penaltı kararı verildi ardından VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Alper Akarsu penaltı kararından vazgeçti. 42'de kaleci Bekaj'ın çeldiği topu takip eden Zubkov sol ayağıyla yaptığı vole vuruşla skora 1-1'lik denge getirdi. 49'da Banza Kilima ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Hakem önce penaltı kararı verdi ama VAR kararı sonrası penaltı kararını iptal etti. 58'de Okay'ın kafa vuruşunda top auta gitti. 60'da Mendy'nin gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı. 65'te Massanga harika bir şutla Hatayspor'u 2-1 öne geçirdi. 87'de Lundstram'ın vuruşunda top direkten döndü. Böylece Trabzonspor maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

OKAY CEZALI
Bordo-Mavililer Hatayspor önünde bekleneni veremezken Okay Yokuşlu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Okay gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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