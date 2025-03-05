Trabzonspor’da moraller bozuk: En kötü sezonu olarak kayda geçtiler!

Trabzonspor'un başında 5. dönemini geçiren Şenol Güneş, şu ana kadar beklentilerin altında bir performans sergiledi. Süper Lig'de Bordo-Mavili takımın başında çıktığı maçlarda 1.36 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, kariyerinin en düşük sezonlarından birini yaşıyor.



Deneyimli teknik adam, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta takımın başında yer alarak 1.36 puan ortalaması yakalayabildi. Bu performans, onun Trabzonspor'daki en kötü sezonu olarak kayda geçti.



HAYDİ FIRTINA BİR ZAFER DAHA

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16'ya kalmayı başardı. Bordo-Mavili ekip, son 16 turunda bugün Atalanta ile karşılaşacak. Maç, saat 14.00'da Papara Park'ta oynanacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta sadece 8 galibiyet aldı. 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

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