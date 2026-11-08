Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Palantir ve Google tarafından sağlanan sistemlerin İsrail ordusunun operasyonel omurgasını oluşturduğuna dikkati çeken Paul Biggar, " Bu şirketler, dijital teknolojiler aracılığıyla soykırım yapılmasını mümkün kılan araçları satıyor. Hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen teknolojilerini, bu araçları çocukları öldürmek için kullanan, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş İsrail'e satıyorlar ." diye konuştu.

YAPAY ZEKA İLE GELİŞİGÜZEL VURDULAR

İsrail ordusunun sivil katliamlarında başvurduğu "Lavender" isimli yapay zeka mekanizmasının arka planını anlatan Biggar, şunları kaydetti:

"İsrail, saldırıların ilk dönemlerinde hedef belirlemek için 'Lavender' adlı yapay zeka sistemi kullandı. Bu sistem, 'daha iyi' kararlar alınmasını sağlamaktan ziyade kararların daha hızlı verilmesine imkan tanıdı. Yapay zekayı, hedef belirleme kararlarını insanların incelemesine gerek kalmadan daha hızlı hareket edebilmek için kullandılar."

Google, Amazon, Microsoft ve Palantir gibi Batılı teknoloji tekellerinin İsrail’in Gazze’deki çocuk katliamlarına ve soykırım politikalarına doğrudan dijital mühimmat sağladığı bir kez daha ortaya konuldu.

DİJİTAL TEKELLER PROTESTOLARI YOK SAYDI

Büyük teknoloji şirketlerinin işledikleri fiiller karşısında hiçbir hesap vermediğinin altını çizen Biggar, hükümetler ile tekel konumundaki şirketlerin kamuoyundan yükselen protestoları tamamen görmezden geldiğini belirtti.

Denetim mekanizmalarının ve yasal düzenlemelerin işletilmemesinin toplumsal infiali tırmandıracağını kaydeden Biggar, şirket yöneticilerinin yargı ve kamuoyu önünde hesap verebilirliğinin ivedilikle sağlanması gerektiğine işaret etti.