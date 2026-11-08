İsrail’in saldırı aygıtı teknoloji devleri: Lavender sistemiyle hızlı hedef seçimi! Paul Biggar kirli ortaklığı anlattı
Batılı teknoloji devlerinin İsrail’in Gazze’deki soykırım saldırılarına sunduğu dijital cephane deşifre oldu. Tech for Palestine kurucusu Paul Biggar, AWS, Azure, Google ve Palantir’in çocukları katleden askeri mekanizmaya hizmet ettiğini söyledi. İsrail’in yapay zekayı insan denetimini devreden çıkarıp hedef belirleme süreçlerini hızlandırmak için kullandığını aktaran Biggar, şirketlerin hiçbir hesap vermeden katliam araçlarını satmayı sürdürdüğünü kaydetti. İsrail yönetiminin küresel kamuoyunu yönlendirmek ve Filistin destekçilerini fişlemek amacıyla yüz milyonlarca dolarlık bütçeler ayırdığına işaret eden Biggar, uluslararası denetimsizliğin büyük tehlike doğurduğunu bildirdi.
Dünyanın gözü önünde Gazze'de yürütülen vahşi yıkımın arkasında konvansiyonel silahların yanı sıra, Batılı teknoloji tekellerinin sağladığı dijital altyapı da yer alıyor.
SOYKIRIMIN TEKNOLOJİK SUÇ ORTAKLARI
Filistin'e destek amacıyla teknoloji uzmanları tarafından kurulan Tech for Palestine oluşumunun kurucularından Paul Biggar, "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla İstanbul'da 10'uncusu düzenlenen TRT World Forum 2026 kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
Batılı teknoloji şirketlerinin İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırılarına doğrudan zemin hazırladığını aktaran Biggar, Google, Amazon, Microsoft ve Palantir gibi devlerin bu suç ortaklığındaki sorumluluğunun derhal sorgulanması gerektiğini dile getirdi.
KANLI TEKNOLOJİ
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Palantir ve Google tarafından sağlanan sistemlerin İsrail ordusunun operasyonel omurgasını oluşturduğuna dikkati çeken Paul Biggar, "Bu şirketler, dijital teknolojiler aracılığıyla soykırım yapılmasını mümkün kılan araçları satıyor. Hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen teknolojilerini, bu araçları çocukları öldürmek için kullanan, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş İsrail'e satıyorlar." diye konuştu.
YAPAY ZEKA İLE GELİŞİGÜZEL VURDULAR
İsrail ordusunun sivil katliamlarında başvurduğu "Lavender" isimli yapay zeka mekanizmasının arka planını anlatan Biggar, şunları kaydetti:
"İsrail, saldırıların ilk dönemlerinde hedef belirlemek için 'Lavender' adlı yapay zeka sistemi kullandı. Bu sistem, 'daha iyi' kararlar alınmasını sağlamaktan ziyade kararların daha hızlı verilmesine imkan tanıdı. Yapay zekayı, hedef belirleme kararlarını insanların incelemesine gerek kalmadan daha hızlı hareket edebilmek için kullandılar."
DİJİTAL TEKELLER PROTESTOLARI YOK SAYDI
Büyük teknoloji şirketlerinin işledikleri fiiller karşısında hiçbir hesap vermediğinin altını çizen Biggar, hükümetler ile tekel konumundaki şirketlerin kamuoyundan yükselen protestoları tamamen görmezden geldiğini belirtti.
Denetim mekanizmalarının ve yasal düzenlemelerin işletilmemesinin toplumsal infiali tırmandıracağını kaydeden Biggar, şirket yöneticilerinin yargı ve kamuoyu önünde hesap verebilirliğinin ivedilikle sağlanması gerektiğine işaret etti.
FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNİ FİŞLEDİLER
İsrail'in Gazze sahasındaki katliamlarının yanı sıra dijital alanda da sistemli bir sindirme operasyonu yürüttüğünü açıklayan Biggar, İsrail merkezli "Canary Mission" internet sitesinin Filistin destekçilerini hedef aldığını söyledi.
Söz konusu platformun daha önce manuel yöntemlerle yürüttüğü fişleme faaliyetlerinde artık yapay zekadan faydalandığını bildiren Biggar, şahsi verilerin manipüle edilerek ABD kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını ifade etti.
İsrail lobisinin siyasi karar alıcılar üzerindeki baskısını aktaran Biggar, "(ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin, öğrencileri sınır dışı etmek için bu platformla çalışması, İsrail'in etkisinin ne kadar ileri gittiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
KONTROLSÜZ TEHDİT
Yapay zeka teknolojilerinin küresel ölçekte kontrolsüz bir tehdit alanına dönüştüğünü vurgulayan Biggar, "Yapay zeka tamamen kontrolden çıkmış durumda. Hiçbir güvenlik önlemi yok. İnsanların kullanımına gerekli güvenlik önlemleri alınmadan sunuluyor." dedi.
Kullanıcılar adına doğrudan inisiyatif alıp işlem yürüten yapay zeka ajanlarının ciddi güvenlik açıkları barındırdığını dile getiren Biggar, sistemlerin kötü niyetli komutlar ile meşru yönlendirmeleri birbirinden ayıramadığını belirtti.
İsrail yönetiminin kara propaganda ve dezenformasyon mekanizmalarına dev bütçeler ayırdığına işaret eden Biggar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"İsrail, yapay zeka sistemlerini kendi lehine yönlendirmek için yüz milyonlarca dolar harcıyor. İsrail bunu yapıyorsa başka ülkeler de aynı yolu izliyor olabilir. Bu sistemler insanlar için kesinlikle güvenli değil."
DİJİTAL AMBARGOYA KARŞI ALTERNATİF
Tech for Palestine çatısı altında yürüttükleri mücadeleye de değinen Biggar, İsrail yanlısı yapıların küresel ölçekte algı operasyonları yürüttüğünü ve bu duruma karşı alternatif platformlar inşa ettiklerini belirtti.
Temel gayelerinin eşitlik arayışı olduğunu dile getiren Biggar, "Yapmaya çalıştığımız şey, İsrail propagandasına karşı çıkan ve tüm insanlar için insan hakları ile eşitlik mesajını yaymayı amaçlayan kuruluşların sayısını artırmak." dedi.
Meta çatısı altındaki baskıcı sosyal medya tekellerine karşı "Upscrolled" isimli yapay zeka destekli platformu geliştirdiklerini aktaran Biggar, Suriyeli sığınmacıların kurduğu "Thauara AI" adlı yapay zeka girişimini de desteklediklerini kaydetti.
Biggar, Batı merkezli önyargılardan uzak, insan haklarını temel alan bu alternatif teknolojiler sayesinde Filistin halkının meşru sesini ve hakikatleri dünyaya duyurmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.