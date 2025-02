Okan Buruk gergin derbi sonrası Mourinho için çok sert konuştu: Ağlamaya devam etsin!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbinin ardından Mourinho'yu hedef aldı. Başarılı hoca basın toplantısında Mourinho'nun ağlamasının uzun sürdüğünü söyleyerek, "The Crying One. Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı. Ağlamaya devam etsin" dedi.



Vincic'i de eleştiren Buruk, "Bu kadar kötü bir performans gösteren derbi hakemini hatırlamıyorum. Dördüncü hakemi de Türk olduğu için hiç dinlemedi. Türk hakemlerinin hakkını yiyiyormuşuz. Türk hakemi olsa bu maçı daha iyi yönetirdi" dedi.



HİÇ BİR ŞEY KAZANMADIK

Şampiyonluk yarışıyla ilgiyi de açıklamalarda bulunan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk,"Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Biz bu sezon bir kez daha şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç. Kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



AHLAK DIŞI İFADELERİ ŞİKAYET EDECEĞİZ

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Ahlak dışı ifadeleri şikayet edeceğiz. Türk insanını aşağalayıcı sözler sarfeden Mourinho için savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Göstereceği tavrı takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.



ACUN ILICALI: BUNLAR HEP ALGI

Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'a cevap veren Ilıcalı,"Mourinho ağlıyor. Hakem kötüydü açıklamaları algı. Anlıyorum. Çok başarısız bir maç oynadılar. Avrupa'dan elenen bir takım. Yabancı hakemlerle kazanamamış bir takım var" dedi.



SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku maç sonrası konuştu. Djiku, "3 puanı alacağımız golü bulamadık. Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN