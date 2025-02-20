Fenerliler kozlarını Anderlecht ile paylaşmak için bekliyor!

Haydi Kanarya bir daha. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde 3-0 yendiği Anderlecht ile bu akşam deplasmanda kozlarını paylaşacak. Anderlecht Stadı'nda 23.00'te başlayacak maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.



VAR hakemi Lukas Fahndrich olacak. Fenerbahçe'ye bu akşam tur için 2 farklı yenilgi bile yeterli olacak. Anderlecht'in 3 farklı galibiyetinde ise karşılaşma uzayacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı süren Livakovic, Djiku, Çağlar ve Diego Carlos ise hastalığı bulunan Maximin forma giyemeyecek.



İsmi Avrupa listesinde olmayan Oğuz ve Levent de yok. Fenerbahçe bu gece tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

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