Beşiktaş’ın yeni transferinden çarpıcı açıklama: İdol olmak istiyorum

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'da futbol oynamayı hep hayal ettiğini dile getiren Arroyo, "Beşiktaş'ta oynamak istedim. Avrupa'da oynamak istiyordum. Küçük yaştan beri Avrupa'da oynama hayalim vardı, Beşiktaş'tan teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmak istemedim. İdol olmak istiyorum" diye konuştu. Genç futbolcu "10 numaralı formayı giyeceğim. 10'u seviyorum. 10 numaralı formayı giymek ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Taraftarlarımız bana güvensinler" dedi.

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