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Kadıköy’de Pakkan tartışması!

İlk yarıda penaltıya sebep veren Olawoyin 2. sarıdan kırmızı gördü. Rize cephesi Amrabat’ın Ghezzal’a yaptığı hareket için Burak Pakkan’dan kırmızı bekledi. Ghezzal’ın oyundan çıkarken 2 sarı kart görmesi de tartışmaya yol açtı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
Kadıköy’de Pakkan tartışması!

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    F.Bahçe-Rize maçında 45+4 ila 45+5. dakikalarında yaşanan pozisyonlarda çıkan hakem kararlarına her iki takım da itirazda bulundu. Sarı-Lacivertliler, 45+4'te Skriniar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

    Daha sonra VAR hakemi Bert Put, hakem Burak Pakkan'ı incelemeye davet etti ve pozisyon için penaltı kararı çıktı. Faulü yapan Olawoyin de 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Pozisyonun devamında Amrabat'ın Ghezzal'a yaptığı faul için sarı kart çıktı. Rizesporlu futbolcular, bu pozisyon için de kırmızı kart itirazında bulundu. Ghezzal oyundan çıkarken 77 ve 78'de hakem Burak Pakkan tarafından iki sarı kart gördü. Bu karar ise tartışmalara neden oldu.

    G.SARAY'DAN HIRSIZLIK YAKIŞTIRMASI
    G.Saray, F.Bahçe-Ç.Rize maçının ardından MHK ve VAR hakemleri için açıklama yaparak "Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük. Ağızlarından hakkı hukuku düşürmeyen bu hırsızlar sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler" ifadesini kullandı.

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