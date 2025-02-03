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Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 geriye düştüğü maçta 9 kişi kalan Rize'yi yendi!

7 ve 13’te Sowe’un golleri Fener’i şoke etti. 45+7’de Olawoyin’ın kırmızısının ardından Dzeko (pen.) farkı 1’e indirdi. 78’de Ghezzal’ın atılmasından 1 dakika sonra Dzeko skoru 2-2’ye getirdi. 89’da Nesyri son sözü söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
Fenerbahçe Kadıköy’de 2-0 geriye düştüğü maçta 9 kişi kalan Rize’yi yendi!

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    Fener nefesleri kesen maçta Rizespor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. 6. dakikada Rizespor öne geçti.

    Ali Sowe'un ceza sahası dışından ayak içiyle mükemmel plasesi İrfan Can'ı mağlup etti:

    0-1. 13. dakikada Akintola geriden atağa destek veren Ali Sowe'u topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top, direkten ağlara gitti:

    0-2. 45+6. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısı sonrasında Olawoyin'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 45+8. dakikada Edin Dzeko penaltıda topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2. 78. dakikada Rizespor 9 kişi kaldı. Ghezzal, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle 2. sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. 79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Talisca'nın şutu Tarık'tan sekti. Dzeko yakın mesafeden golü attı:

    2-2. 89. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 3-2. Maç da bu skorla bitti.

    KANARYA KAFASINI KULLANIYOR
    Fenerbahçe kafa gollerine dün de Rize-spor önünde devam etti. Sarı- Lacivertliler bu sezon attığı 12 kafa golüyle Avrupa'nın 10 büyük ligi dikkate alındığında bu alanda zirvede yer aldı.

    Yine skoru 3-2'ye getiren ve Fenerbahçe'nin aldığı 3 puanın mimarı olan En Nesryi de attığı 8 kafa golüyle Avrupa'nın en çok kafa golü kaydeden futbolcusu olmayı başardı. Öte yandan üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe, Mourinho ile en uzun serisini tekrarladı. Kanarya Ekim-Aralık arasında da 5 maçlık seri yakalamıştı.

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