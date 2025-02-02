Fenerbahçe Kassoum Outtara için Monaco’nun kapısını çaldı!

Savunmanın solu için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündeme Monaco'da oynayan Kassoum Ouattara geldi. Sarı-Lacivertliler'in Fransız futbolcu için 9 milyon Euro teklif yaptığı öne sürülüyor.

Jose Mourinho yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için Monaco ile pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında. Genç futbolcu bu sezon 15 maçta forma giydi. Ouattara bunlardan sadece 6'sında ilk 11'de başlarken henüz UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk ana kadroda oynamadı.

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

1.76 boyundaki futbolcu tam anlamıyla ilk 11'de şans bulacağı bir takımda oynamak istiyor. 20 yaşındaki sol bekin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

Ouattara'nın Monoca ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atan Fenerbahçe, Diego Carlos'u açıklamasının ardından Milan Skriniar'a da imza attırmıştı. Sarı- Lacivertliler, son olarak uzun süredir beklediği Anderson Talisca ve sağ bek Ognjen Mimovic'i transfer etmişti.