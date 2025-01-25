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Sol kanada takviye yapacak olan Fenerbahçe Senegalli yıldız Diouf'u istiyor!

Fenerbahçe, Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf için harekete geçti. Çek kulübünün beklentisi 20 milyon Euro.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Sol kanada takviye yapacak olan Fenerbahçe Senegalli yıldız Diouf’u istiyor!

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    Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kanarya, Diego Carlos ve Milan Skriniar transferleriyle büyük ses getirmişti. Sarı-lacivertliler'in hedefindeki son isim ise Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag'da forma giyen El Hadji Malick Diouf.

    2024 yılından beri Slavia Prag'da top koşturan Diouf, son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekiyor. Fenerbahçe kurmaylarının Slavia Prag ile ilk görüşmeyi yaptığı ve hiç beklemedikleri bir cevap aldıkları öğrenildi.

    15 MİLYON EURO VERİYOR
    Sarı-Lacivertliler'in istediği yıldız oyuncu için Prag yetkilileri kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Fenerbahçe'nin ise bu rakamı çok bulduğu ve 15 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Bu sezon 29 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

    Toplamda 9 gole katkıda bulundu. Senegal Milli Takımı'nda 4 kez görev alan Diouf için Fenerbahçe'nin dışında İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de ilgisi olduğu biliniyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin önümüzdeki hafta Senegalli sol kanat oyuncusu ile yeni bir görüşme yapacağı belirtildi.

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