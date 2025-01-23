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Galatasaray'ın 1.5 aydır transfer etmek istediği Milan Skriniar Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, PSG’nin 29 yaşındaki stoperi Milan Skriniar’ı transfer etti. Mourinho bu transferde devreye girerek dünya yıldızı oyuncuyu ikna etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Galatasaray’ın 1.5 aydır transfer etmek istediği Milan Skriniar Fenerbahçe’de!

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    Süper Lig'in iki devi arasında kış transfer sezonundaki ilk çalım Fenerbahçe'den geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın 1.5 aydır transfer etmek için uğraş verdiği Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı ve İstanbul'a getirdi. Önceki gün İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'u İstanbul'a getirten Fenerbahçe böylece 1 gün arayla iki stoper transferi açıklamış oldu.

    MOU ONU İKNA ETTİ
    İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Jose Mourinho, PSG'de forma giyen Skriniar'ı telefonla arayarak takıma katılması için ikna etti. Tecrübeli oyuncunun Mourinho ile konuştuktan sonra ikna olduğu ve F.Bahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

    5 LİG MAÇINDA OYNADI
    29 yaşındaki Skriniar, 2023 yılında resmen Paris Saint-Germain oyuncusu oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda 32 maça çıktı ve ilk 11'in değişmezlerinden oldu. Bu sezon ise PSG Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından tercih edilmedi ve sadece 5 lig maçında görev alabildi.

    PAVLOVIC DEFTERİ KAPANDI
    Fenerbahçe'nin transferi için bir süredir görüşmelerde bulunduğu Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic, Sarı-Lacivertli kulübün teklifini reddetti. Fener, sonrasında Skriniar'ın transferini bitirdi. Kanarya'da Diego Carlos ve Milan Skriniar takviyesi ile stoper transferi tamamlandı.

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