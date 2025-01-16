Kartal’a Zagreb engeli!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Dinamo Zagreb'in Hırvat golcüsü Sandro Kulenovic'i gündemine aldığı öğrenildi. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın 25 yaşındaki forvet için yaptığı girişimlere karşılık Dinamo Zagrep'in Kulenovic'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi. Zagreb ekibi, Bruno Petkovic'in sakatlığından dolayı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Arsenal ve Milan maçları öncesinde oyuncuyu bırakmak istemiyor. Kartal'ın buna rağmen temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu sezon 26 maçta 14 gol kaydeden futbolcunun kontratı 2027'de bitecek.

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