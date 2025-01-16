Beşiktaş yönetimi hoca konusunda yeni formül arıyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı'nın online olarak görüşmelerde bulunduğu Roger Schimidt, sezon ortasında takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını dile getirmiş ayrıca 5 büyük ligden teklif beklediğini ifade etmişti. Buna rağmen Alman çalıştırıcı ile temaslarını sürdüren Adalı'nın deneyimli çalıştırıcıya yeni bir teklifte bulunacağı öğrenildi.

7 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Yönetimin, sezon ortasında gelmek istemeyen Schimdt'e mayıs ayında takımın başına geçmesini önereceği ifade ediliyor. Alman hocanın bu teklifi kabul etmesi halinde ise yönetimin mayıs ayına kadar hoca arayışında olmayacağı ve Serdar Topraktepe ile devam edeceği de gelen haberler arasında. Bu teklifin kabul edilmemesi halinde de listedeki diğer adaylarla temasların kurulacağı öğrenildi. Son olarak Benfica'yı çalıştıran Schmidt'in Beşiktaş'tan 6,5-7 milyon Euro arası bir ücret beklentisinin olduğu da gelen bilgiler arasında.

TWENTE MAÇINA TARAFTAR MÜJDESİ

Beşiktaş Kulübü Siyah-Beyazlı taraftarların Hollanda'nın Twente ekibiyle dış sahadaki yapılacak olan maçı statta takip edebileceğini açıkladı.