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Yok artık Nantes! Fenerbahçe Nathan Zeze için harekete geçti: Bonservis değeri dudak uçuklattı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız stopere talip oldu. Nantes 35 milyon Euro talep edince Sarı-Lacivertliler masadan kalktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Yok artık Nantes! Fenerbahçe Nathan Zeze için harekete geçti: Bonservis değeri dudak uçuklattı

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    Stoper hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Nantes'ın genç stoperi Nathan Zeze için harekete geçti ama beklemediği bir cevap aldı. Fransız kulübünün oyuncusu için Sarı- Lacivertliler'den 35 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

    Fenerbahçe Yönetimi, istenilen bonservis sonrasında bu transfer için geri adım attı. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper, bu sezon Nantes formasıyla Ligue 1'de 13 maçta toplam 1135 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Zeze'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor ve oyuncunun Nantes ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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