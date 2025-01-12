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Beşiktaş, Bodrum'u 2 golle devirdi! 3 maç sonra kazanarak lige yeniden tutundu

Siyah-Beyazlılar, Bodrum önünde Ndour ve Immobile ile 2-0 öne geçti. 90+4’te Puşcaş’ın golü korku dolu anlar yaşattı. Buna rağmen Kartal sahadan 3 puanla ayrılarak nefes almış oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Beşiktaş, Bodrum’u 2 golle devirdi! 3 maç sonra kazanarak lige yeniden tutundu

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    Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi. Kartal 3 maç aranın ardından Bodrum FK'yı 2-1 yenerek moral buldu. 10'da Fredy'nin ortasında ön direkte bulunan Seferi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

    18'de Fredy'nin sert vuruşunda Mert topu çıkardı. 19'da önce Seferi sonra Gökdeniz'in vuruşunda Masuaku topa müdahale etti. 25'te Gökdeniz'in vuruşunda top üstten dışarı gitti. 32'de Rafa Silva'nın ortasında Ndour kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 40'da Onur Bulut'un içeriye çevirdiği topa kayarak vuran Immobile skoru 2-0 yaptı.

    KARTAL 2. YARI ZORLANDI
    2.yarının 50. dakikasında Bodrum atağında Fredy'nin yaptığı vuruşta top dışarı çıktı. 64'te Taylan, Uduokhai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR incelemesi sonucu pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen penaltı olmadığına karar verdi. 90+4'te Puşcaş kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı. Maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

    NDOUR: PROBLEM GERİ ÇEKİLMEMİZDİ
    Bodrum FK maçında takımının ilk golünü atan Ndour, "Çok mutluyum ama 2.yarı problem geri çekilmemizdi. Bu rakibimize özgüven verdi. 3 ve 4. golü arayıp maçı bitirmeliydik. Biz ilk yarıdaki gibi olmak zorundayız" dedi.

    GEDSON'DAN SEVİNDİRİCİ HABER
    Gedson karşılaşmanın 21. dakikasında kafasına aldığı darbe sonucu sakatlandı. Portekizli oyuncu maça devam etmeye çalışsa da denge kaybı yaşayınca oyundan çıktı. Maçtan sonra Beşiktaş sağlık ekibi Gedson'da patolojik bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

    TÜPRAŞ'TA 6. GALİBİYET
    Kartal, Bodrum FK galibiyetiyle Tüpraş Stadı'nda 6. galibiyetini elde etmiş oldu. Siyah-Beyazlılar bu statta ayrıca 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş iç sahada Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor, Konya, F.Bahçe ve Bodrum FK'yı yendi.

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