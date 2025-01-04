Beşiktaş yeni başkanı Serdal Adalı ile kötü gidişata son veremedi!

Beşiktaş yeni başkanı Serdal Adalı ile ilk resmi maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi ilk yarıda 1 gol bulurken 5 net gol pozisyonundan yararlanamadı. 15. dakikada Ali Sowe, kale ağzında müsait pozisyonda sağ ayak içiyle topa dokundu, ancak kaleci Mert harika bir refleksle topu kurtardı.

Dönen topta bu kez Verasanovic kale önünden topu dışarı attı. 39. dakikada Hadziahmetovic'in içeriye ortaladığı serbest vuruşta arka direkte Alikulov, topu kafayla içeriye çevirdi. Gedson'a çarpan top kaleye yönelerek ağlarla buluştu: 1-0. 45+3'te Beşiktaş ilk isabetli şutta golü buldu. Hadziahmetovic, savunmasına pas vermek isterken Muçi araya girip topu kazandı.

Yıldız futbolcu, şık bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti: 1-1. 65'te Alikulov'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda günün başarılı ismi Mert Günok kalesinde devleşti. 79'da Salih'in ortasına Semih dokundu. Kaleci Tarık müthiş bir refleksle topu kornere çeldi. 90+4'te Jurecka'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beşiktaş, Rize deplasmanında da 2 puan bıraktı.