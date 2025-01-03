SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş rakibini yenip kötü gidişata dur demek istiyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında bugün saat 20.00’de Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Son 8 maçta 1 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar rakibini yenip kötü gidişe dur demek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş rakibini yenip kötü gidişata dur demek istiyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ikinci yarıyı bugün Çaykur Rizespor deplasmanında açacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Paulista ile Rashica forma giyemeyecek. Cezası biten Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek. Ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabilen Siyah- Beyazlılar Rize'yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeyi planlıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti I Cenaze programı belli oldu! Acılarla dolu bir yaşam: Babam bir daha dönmedi…
    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması
    Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türkiye’de
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    MEMURA EN AZ 40 BİN TL | Aralık enflasyonu öncesi son tahminler! Zam oranı %12.73 olur mu?
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık