Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş rakibini yenip kötü gidişata dur demek istiyor!

Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ikinci yarıyı bugün Çaykur Rizespor deplasmanında açacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Paulista ile Rashica forma giyemeyecek. Cezası biten Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek. Ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabilen Siyah- Beyazlılar Rize'yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeyi planlıyor.