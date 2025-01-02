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Skriniar an meselesi! Galatasaray Slovak yıldızın transferinde son aşamaya geldi

Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki Milan Skriniar ve PSG ile anlaşma sağladı. Bu transferi ‘Bitti’ olarak gören yönetim tecrübeli oyuncunun cevabını bekliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Skriniar an meselesi! Galatasaray Slovak yıldızın transferinde son aşamaya geldi

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    Galatasaray, Milan Skriniar transferinde artık günleri sayıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon formdan düşen ve fazla süre alamayan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u teklif gelmesi halinde elden çıkarması bekleniyor.

    Cimbom'un stoper hattı için düşündüğü ilk isim ise Fransa'nın dev kulüplerinden PSG'de forma giyen Slovak oyuncu Milan Skriniar... Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Slovak stoper Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG'ye başvurdu.

    SON KARARI BEKLENİYOR
    Sarı-Kırmızılılar, Slovak oyuncunun son kararını vermesini bekliyor. Yıldız oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varan Galatasaray, en genç pazartesi günü Skriniar'dan geri dönüş alacak

    . Romano'nun dışında Sky Sport'un ünlü muhabiri Florian Plettenberg de Galatasaray'ın Skriniar transferinde geri sayıma geçtiğini vurguladı ve bunu attığı emojili mesajla belirtti. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Skriniar bu sezon 5 maça çıktı ve 381 dakika süre aldı.

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