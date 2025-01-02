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Önce özgüven sonra takviye! Serdal Adalı'dan takıma motivasyon

Beşiktaş Başkanı Adalı’nın 3 gündür tesislerde oyuncular ve Serdar Topraktepe ile yaptığı görüşmelerde takıma özgüven aşılamaya çalıştığı öğrenildi. Adalı’nın yapacağı transferlerle de takımı ayağa kaldırmak istediği ifade ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Önce özgüven sonra takviye! Serdal Adalı’dan takıma motivasyon

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    Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı seçildiği günden beri Siyah- Beyazlı takımı tesislerde ziyaret edip Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla görüşmelerde bulunuyor.

    Adalı'nın dağılmış görüntüdeki takıma önce özgüven aşılamak istediği sonra da teknik direktörün belirlenmesinin ardından yapacağı transferlerle takımı yeniden canlandırmak istediği ifade ediliyor. Başkan Adalı'nın takımı motive etmek için Rizespor deplasmanına da gideceği öğrenildi.

    Adalı'nın saha dışındaki organizasyon eksikliğini gidermek için çalıştığı ve futbol şubesinde yapacağı değişimlerle takımdaki kaos ortamını bitirmek istediği ifade ediliyor. Öte yandan başkanın transfer çalışmalarına da başladığı ve takıma 4-5 takviye yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

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