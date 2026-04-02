İstanbul'da milyonlarca sürücü, trafikte ilerlemenin yanı sıra park yeri bulmakta da zorlanırken, her gün yoğun trafik ve zaman zaman tartışma ile kavgalara dönüşen park yeri mücadelesiyle karşı karşıya kalıyor.
İSTANBUL'DA OTOPARK SORUNU BÜYÜYOR
Anadolu Ajansının (AA) "İstanbulluların Otopark Çilesi" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde, sürücüler için ciddi bir sorun haline gelen otopark yetersizliğinin yol açtığı nedenler ele alındı.
Megakentte günün büyük bölümünde etkisini sürdüren trafik yoğunluğu, sürücüler için günlük yaşamın en yorucu parçalarından biri haline geldi. Uzun süre trafikte kalan sürücüler, varış noktalarına ulaştıklarında ise bu kez park yeri bulma zorluğuyla karşılaşıyor.
Trafiğin ardından başlayan park arayışı, kentte sürücüler için zaman ve sabır gerektiren bir mücadeleye dönüşüyor.
Kent genelinde birçok ilçede kaydedilen görüntüler, sürücülerin park yeri bulabilmek için uzun süre sokaklarda tur attığını, bazı araçların ise ikinci sıra, kaldırım üzeri park yaptığı ve bina girişlerini kapattığını ortaya koyuyor.
Bu durum hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiliyor.
Özellikle dar sokakların yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde hatalı park edilen araçlar nedeniyle ambulans, itfaiye ve diğer acil durum araçlarının olay yerine ulaşması da güç hale geliyor.
Park yeri nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar sürücüler arasında sözlü tartışmalarla başlayıp kavgaya dönüşebiliyor.
Öte yandan hatalı park edilen araçlar, toplu taşıma araçlarının seferlerini de aksatıyor. Özellikle otobüs ve minibüs güzergahlarında yol kenarına uygunsuz park edilen araçlar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşabiliyor.
Park sorunu, sürücülere ekonomik açıdan da yük getiriyor. Park yeri bulabilmek için uzun süre trafikte kalan araçların yakıt tüketimi artarken, bu durum hem bireysel maliyetleri hem de hava kirliliğini artırıyor.
Kentteki otopark eksikliği, her gün milyonlarca sürücünün zaman kaybetmesine neden oluyor.
TRAFİK MAHALLE ARALARINDA DA DURMA NOKTASINA GELİYOR
Ana arterlerde hemen her gün durma noktasına gelen trafik, hatalı parklanmalar nedeniyle mahalle aralarına da yansıyor.
Tuzla'nın Aydıntepe Mahallesi'nde, kahve zincirlerine bağlı 3 iş yeri ile market zincirlerine bağlı 6 mağazanın bulunduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde yoğun parklanmalar dikkati çekiyor.
Vatandaşlar park yeri bulmakta zorlanırken, araçlarını park edebilen sürücüler de önlerine ikinci sıra araç park edilmesi nedeniyle otomobillerini çıkaramıyor.
Yine bu caddedeki marketlere alışverişe gelmek isteyen vatandaşlar da yoğun parklanma nedeniyle araçlarına yer bulamayıp, alışveriş poşetlerini taşımakta güçlük çekiyor. Bölgede yaşanan hatalı parklanmalar nedeniyle motokuryeler ve araç sürücüleri arasında zaman zaman tartışma yaşanıyor.
Üsküdar Bosna Bulvarı'nda hatalı parklanma nedeniyle İETT otobüsü manevra yapamazken, bölgede bir süre uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde bazı araçların yaya geçidine park edilmesi nedeniyle vatandaşların karşıya geçmekte zorlandığı dikkati çekti.
ŞİŞLİ'DE PARK SORUNUNA "ÇIKMAZ SOKAK" ÇÖZÜMÜ
İstanbul'un merkezi noktalarından Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eşref Efendi Sokak'ta park yeri bulmakta zorlanan vatandaşlar, kendi çözümlerini üretmek zorunda kalıyor.
Çıkmaz sokağa yolu kapatacak şekilde araçlarını park eden sürücüler, ön camlarına telefon numaralarını bırakıyor. Bir sürücü çıkmak isteyince numarasını bırakan kişiyi arayarak yol istiyor.
Sakinlerden Rasim Küçüker, vatandaşların burada geliştirdikleri çözümden bahsederek, "Ben saat 14.00'te dükkanımı kapatıp geldiğim zaman 17.00'ye kadar park yeri arıyorum. Sorunu yine çözemiyorum. Yarım veya bir saatte 'Biri çıktığı zaman yerine gireyim.' diye camdan bakıyorum. O kadar park sorunu yaşıyoruz. Burada herkes cama telefon bırakıyor. 1-2 saatte birbirlerine haber verecekler de biri çıkacak. Burada bir yangın çıksa ne olacak?" diye sordu.
Fulya'da bir taksi durağının yönetiminde başkan yardımcılığı yapan şoför Erol Güneş de kentteki otopark sorununu anlattı.
Yeni binaların altına otopark yapılsa da bunun yeterli olmadığını belirten Güneş, "Dolayısıyla insanlar sokaklara park ediyor. Bu da geçiş üstünlüğü olan itfaiye, ambulans ve sağlık ekiplerinin önünü kapatıyor." dedi.
Sokaktaki park yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi.
Esentepe Mahallesi sakini Furkan Uğur da 2011'den itibaren ilçede yaşadığını belirterek, "Burada inanılmaz park sorunu var. Arabayı çekemiyoruz, park ediyoruz daha da kötüleşiyor, vuruklar, çizikler oluşuyor arabamızda. Otoparka götürüyoruz orada da yer yok. Bir arabanın önüne çekiyoruz ya da onlar park ediyor, biz çıkamıyoruz. Önceki yıllarda biraz daha iyiydi daha çok boşluk vardı ama şimdi inanılmaz bir sorun olmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Süleyman Uğur da 17 yıldır ilçede ikamet ettiğini, araçların artmasıyla otopark sorununun gittikçe büyüdüğünü kaydetti.
Uğur, "Evimin önünde park yeri bulabilmem için 4-5 kere tur atmam gerekiyor. Servis araçları da çok fazla yanlış park ediyor. Çok farklı yerlerden geliyorlar, başka ilçelerden geliyorlar ilçemize arabalarını park ediyorlar. Otoparkta da yer bulamıyorum." dedi.
Beyoğlu'nda Okmeydanı, Kasımpaşa, Çıksalın ve Hasköy'de ara sokaklarda bazı sürücülerin araçlarını kaldırıma park etmeleri nedeniyle sorun yaşanıyor.
Yaşlılar, çocuklu kadınlar, öğrenciler ve çocuklar yürürken kaldırımı kullanamadıkları için riskli şekilde araç yoluna yönelmek zorunda kalıyor.
Bazı sürücülerin araçlarını yanlış yere park etmeleri minibüs ve yolcu otobüslerinin geçişini zorlaştırıyor. Bu nedenle, bölgede yoğun trafik oluşuyor.
Sarıyer'deki farklı noktalarda yol kenarına, kaldırım üzerine veya bazı alanlara yan yana iki sıra park edilen araçlar dikkati çekiyor. Sokaklardaki çift sıra parklanma nedeniyle adeta kaosa dönüşen park düzeni, mahalle aralarındaki trafiği de durma noktasına getiriyor.
Özellikle kentsel dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde yıkılan binaların arsalarının denetimsiz şekilde otopark olarak kullanılması kentin genel parklanma sorununu daha görünür kılıyor.
Sokak aralarındaki çift sıra park uygulamasının ise trafik akışını engelleyerek şehir içi ulaşım standartlarını daha da düşürdüğü gözleniyor.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER GÜN 30-40 ARAÇ ÇEKİLİYOR
Küçükçekmece'de yediemin otoparkını işleten Ferhat Hakan, hatalı parklanmadan dolayı her gün yaklaşık 30-40 aracın otoparka çekiciyle getirildiğini söyledi.
Sürücülere trafik cezasını ödedikten sonra araçlarını teslim ettiklerini belirten Hakan, "Yanlış park edilen araçlar çekiciyle buraya getiriliyor. Bu araçlar tarafımızdan teslim alınıyor. Genelde yaya geçitlerini ya da itfaiye araçlarını engelleyecek araçlar çekiliyor. Akşam saatlerinde hatalı parklanmalar daha fazla oluyor. Bu nedenle bu saatlerde daha çok yoğunluğumuz oluyor." dedi.
Bakırköy'de İncirli, Zuhuratbaba, Yüce Tarla, İstanbul ve 10 Temmuz caddeleri başta olmak üzere işlek güzergahlarda ve sokaklarda belirli saatlerde park yeri bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
Fişekhane Caddesi'nde de alışveriş merkezleri ve iş yerlerinin olması sebebiyle gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor.
Maltepe'de park sorunu özellikle sahil hattı, Bağdat Caddesi çevresi ve Zümrütevler ile Küçükyalı gibi yoğun nüfuslu mahallelerde akşam saatlerinde zirveye çıkıyor.
Bölgede sürücülerin kaldırım üzerine park ettiği, araçların ikili ve zaman zaman üçlü sıra halinde bırakıldığı görülürken, bu durum hem yaya geçişlerini engelliyor hem de trafik akışını olumsuz etkiliyor.
Ataşehir'de park sorunu özellikle Finans Merkezi çevresi, Kayışdağı ve İçerenköy gibi yoğun nüfuslu ve ticari hareketliliğin yüksek olduğu mahallelerde yoğunlaşıyor.
Avcılar Merkez Mahallesi'nde alışveriş noktaları ve iş yerlerinin yoğunluğunun bulunduğu noktalarda gün içerisinde yaşanan hatalı parklanmalar trafik yoğunluğuna yol açıyor. Vatandaşların özellikle iş yerlerinin ve birçok bankanın bulunduğu Reşitpaşa Caddesi'nde oluşan iki sıralı park bölge trafiğini etkiliyor. Yine Namık Kemal Caddesi'nde de çift sıralı parklar trafik akışını olumsuz etkiliyor.
ÇİFT ŞERİTLİ YOLLAR HATALI PARKLANMA NEDENİYLE TEKE DÜŞÜYOR
Büyükçekmece'de kamu binaları, belediye, alışveriş merkezi, hastane ve poliklinik gibi binaların yoğun olduğu bölgelerde park yeri bulmak daha da zorlaşıyor.
Harman Sokak ve Kordonboyu Caddesi'nde hatalı parklanmalardan dolayı sık sık trafik tıkanıyor.
Bu sokakta bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde çift şeritli yoldaki parklanmalar nedeniyle yolun tek şeride düştüğü görülüyor. Vatandaşlar bu durumda yetkililerden çözüm bekliyor.
Esenyurt'un dar sokaklarında da araçların yol boyunca iki sıra halinde park etmesi ulaşımı engelliyor. Kaldırım kenarında park halinde bulunan araçların çıkış yolu, ikinci sıra parklanma nedeniyle tamamen kapanıyor.
YENİBOSNA'DA OTOPARKA DÖNÜŞEN BOŞ ARSALAR
Bahçelievler'in Yenibosna Mahallesi'ndeki Gürani Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalardan boşalan arsalar adeta otoparka dönüştü.
Herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı arsalara park eden araçların önüne, yol üzerine başka taşıtların park edilmesi nedeniyle bölgede adeta "araç hapsi" yaşanıyor.
Bu sokakta kaydedilen görüntülerde, arsada duran araçların çıkışının bırakılan taşıtlarla tamamen kapanması yer alırken giriş ve çıkışların imkansız hale geldiği görülüyor.
Çobançeşme Mahallesi'nde de gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle bazı sokaklar trafiğe kapanırken dar alanlarda manevra yapmak isteyen sürücüler de zor anlar yaşıyor.
Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde bazı sürücüler araçlarını kaldırıma ve otobüs durakları için ayrılan ceplere park ediyor.
Bazı sürücüler ise araçlarını kaldırımdaki engelli rampası girişine bırakıyor.
Çevredeki bina sakinleri ise bu duruma tepki olarak hatalı park yapan araçların sileceklerini kaldırıyor.
ESNAF, HATALI PARKLANMADAN ŞİKAYETÇİ
Esenler'de esnaflık yapan Sultan Karğun, otopark sorununa çözüm bulunması gerektiğini belirterek, park yeri bulamayan müşterilerinin dükkana uğramadan gittiğini kaydetti.
Karğun, "Otopark meselesi çok büyük bir problem. Yayalar için de zor, araçlar genelde kaldırıma park ediyor. Ben bebek arabasıyla kaldırıma geçemiyorum, engelliler için de büyük problem." dedi.
TARİHİ YARIMADA'DA SÜRÜCÜLER SAATLERCE PARK YERİ ARIYOR
İstanbul'un binlerce yıllık mirasına ev sahipliği yapan, her gün milyonlarca turisti ve yerleşik nüfusu ağırlayan Fatih, kısıtlı sokak kapasitesi nedeniyle kronikleşen otopark kriziyle karşı karşıya kalıyor.
Özellikle Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Beyazıt ve Kapalıçarşı gibi alışveriş merkezlerinin çevresinde araç trafiği durma noktasına geliyor.
Dar ve tarihi sokaklar hem sakinler hem de ziyaretçiler için adeta bir labirente dönüşüyor.
Turist otobüslerinin de katılması ve nüfus kalabalığıyla birleşen yer darlığı, sürücüleri bazen saatlerce boş yer aramaya, bazen de istenmeyen park kavgalarının eşiğine getiriyor.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Haliç Caddesi üzerinde bulunan evinin yakınında yer bulamadığı için uzak noktaya park ettiğini söyleyen Yunus Kette, "Yer bulmak zor. Her yerde bu sorun insanları ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Araç yoğunluğu fazla ama park yeri yok. Bunun için çalışma yapılması şart. Her evin altında park yeri olmalı." dedi.
Mahalle sakini İsmet Külekçi ise "Aracımı maalesef nizami şekilde park edemedim. Önümdeki aracın sürücüsü markette, onun çıkmasını bekleyeceğim burada. Bu sorunu her gün yaşıyoruz. Mahalleye geldiğimizde park yeri arıyoruz. Bulduğumuzda bugün şanslı günümüzde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümü için yetkililerin otopark sayısını arttırması gerekiyor." diye konuştu.
DÜZENSİZ PARKLAR TRAFİK AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Merter bölgesinde de iş yerleri önüne yapılan düzensiz parklar trafik akışını olumsuz etkiliyor.
Bölgede özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin önünde araçların ikili, zaman zaman da üçlü sıra halinde park edilmesi nedeniyle yolun tek şeride düştüğü gözleniyor.
Yeterli otopark alanının bulunmaması nedeniyle sürücüler bu yönteme başvururken, bu durum gün içinde trafik yoğunluğunu da artırıyor.
SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI REFÜJE BIRAKMAK ZORUNDA KALIYOR
Ümraniye'nin İstiklal Mahallesi Marmara Caddesi'nde park yeri bulamayan sürücüler, araçlarını yolun her iki yanına park ederken bazı noktalarda parklar ikinci şeride taşıyor.
Caddede yer bulamayan servis sürücüleri araçlarını refüje park ederken, bu nedenle birçok sürücüye trafik ekiplerince ceza kesiliyor.
Caddedeki çift sıra park nedeniyle yolun daraldığı kısımlardan geniş araçlar geçmekte zorlanıyor. Özellikle mesai saatinin ardından işlerinden çıkıp evlerine dönen vatandaşlar, park yeri bulmakta güçlük çekiyor. Aynı mahalledeki Hatboyu Caddesi'nde de benzer durum yaşanıyor.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Can, Marmara Caddesi'nin "Pazar Sokağı" olarak da bilindiğini ve Ümraniye'nin en işlek noktalarından biri olduğunu söyledi.
Caddenin en büyük sorununun otopark sıkıntısı olduğunu dile getiren Can, "Buraya cumartesi günleri halk pazarı kuruluyor, semt pazarı. Bundan dolayı pazarcı arkadaşlar da çevre sakinleri de araçlarını koyacak yer bulamıyorlar. Caddenin aşağı kısımlarına doğru biz refüjlere araba bırakmak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı da otopark cezası yiyoruz." dedi.