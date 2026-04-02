Araçlar yollardan kaldırımlara çıktı.

ŞİŞLİ'DE PARK SORUNUNA "ÇIKMAZ SOKAK" ÇÖZÜMÜ

İstanbul'un merkezi noktalarından Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eşref Efendi Sokak'ta park yeri bulmakta zorlanan vatandaşlar, kendi çözümlerini üretmek zorunda kalıyor.

Çıkmaz sokağa yolu kapatacak şekilde araçlarını park eden sürücüler, ön camlarına telefon numaralarını bırakıyor. Bir sürücü çıkmak isteyince numarasını bırakan kişiyi arayarak yol istiyor.

Sakinlerden Rasim Küçüker, vatandaşların burada geliştirdikleri çözümden bahsederek, "Ben saat 14.00'te dükkanımı kapatıp geldiğim zaman 17.00'ye kadar park yeri arıyorum. Sorunu yine çözemiyorum. Yarım veya bir saatte 'Biri çıktığı zaman yerine gireyim.' diye camdan bakıyorum. O kadar park sorunu yaşıyoruz. Burada herkes cama telefon bırakıyor. 1-2 saatte birbirlerine haber verecekler de biri çıkacak. Burada bir yangın çıksa ne olacak?" diye sordu.

Fulya'da bir taksi durağının yönetiminde başkan yardımcılığı yapan şoför Erol Güneş de kentteki otopark sorununu anlattı.

Yeni binaların altına otopark yapılsa da bunun yeterli olmadığını belirten Güneş, "Dolayısıyla insanlar sokaklara park ediyor. Bu da geçiş üstünlüğü olan itfaiye, ambulans ve sağlık ekiplerinin önünü kapatıyor." dedi.

Sokaktaki park yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi.

Esentepe Mahallesi sakini Furkan Uğur da 2011'den itibaren ilçede yaşadığını belirterek, "Burada inanılmaz park sorunu var. Arabayı çekemiyoruz, park ediyoruz daha da kötüleşiyor, vuruklar, çizikler oluşuyor arabamızda. Otoparka götürüyoruz orada da yer yok. Bir arabanın önüne çekiyoruz ya da onlar park ediyor, biz çıkamıyoruz. Önceki yıllarda biraz daha iyiydi daha çok boşluk vardı ama şimdi inanılmaz bir sorun olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Süleyman Uğur da 17 yıldır ilçede ikamet ettiğini, araçların artmasıyla otopark sorununun gittikçe büyüdüğünü kaydetti.

Uğur, "Evimin önünde park yeri bulabilmem için 4-5 kere tur atmam gerekiyor. Servis araçları da çok fazla yanlış park ediyor. Çok farklı yerlerden geliyorlar, başka ilçelerden geliyorlar ilçemize arabalarını park ediyorlar. Otoparkta da yer bulamıyorum." dedi.

Beyoğlu'nda Okmeydanı, Kasımpaşa, Çıksalın ve Hasköy'de ara sokaklarda bazı sürücülerin araçlarını kaldırıma park etmeleri nedeniyle sorun yaşanıyor.

Yaşlılar, çocuklu kadınlar, öğrenciler ve çocuklar yürürken kaldırımı kullanamadıkları için riskli şekilde araç yoluna yönelmek zorunda kalıyor.

Bazı sürücülerin araçlarını yanlış yere park etmeleri minibüs ve yolcu otobüslerinin geçişini zorlaştırıyor. Bu nedenle, bölgede yoğun trafik oluşuyor.

Sarıyer'deki farklı noktalarda yol kenarına, kaldırım üzerine veya bazı alanlara yan yana iki sıra park edilen araçlar dikkati çekiyor. Sokaklardaki çift sıra parklanma nedeniyle adeta kaosa dönüşen park düzeni, mahalle aralarındaki trafiği de durma noktasına getiriyor.

Özellikle kentsel dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde yıkılan binaların arsalarının denetimsiz şekilde otopark olarak kullanılması kentin genel parklanma sorununu daha görünür kılıyor.

Sokak aralarındaki çift sıra park uygulamasının ise trafik akışını engelleyerek şehir içi ulaşım standartlarını daha da düşürdüğü gözleniyor.