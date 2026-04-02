Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri en büyük tesirini ekonomi sahasında gösteriyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı üslubu terk ederek 1 Nisan 2026 gecesi yaptığı açıklamalar ve sonrasındaki gelişmeler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını zirveye taşıdı. Enerji fiyatları ile tahvil faizlerinde sert yükselişler yaşandı.
KONTROLSÜZ 'ÖFKE' PİYASAYI VURDU
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İran'a yönelik başlatılan askeri harekatın hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu öne sürdü. Trump, İran'ın füze üretim tesislerini, donanmasını ve savunma sanayi altyapısını sistemli şekilde imha ettiklerini ifade etti.
Trump, önümüzdeki 2-3 hafta içinde İran'a "çok sert darbe" indireceklerini ve ülkeyi "ait oldukları Taş Devri'ne geri döndüreceklerini" beyan etti.
Oysa 1 Nisan'ın erken saatlerinde Trump, İran'daki savaşı iki veya üç hafta içinde bitirip oradan çekileceklerini söylemiş, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu savunmuştu. Buna rağmen akşamki ulusa sesleniş konuşması, savaşın bitmesinden ziyade saldırıların şiddetleneceğine dair ton değişikliği olarak algılandı.
PETROLDE SERT DALGALANMA… ARZ KORKUSU TAVAN
1 Nisan 2026'da savaşın sona erebileceği beklentisiyle 101 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol, Trump'ın sertleşen retoriği sonrası 2 Nisan sabahı saat 09.03 itibarıyla yüzde 6,8 arttı. Petrol 107 doların üzerine çıktı.
Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20-25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda akışın, çatışma öncesi seviyelerin yüzde 10'unun altına düştüğü kaydedildi. Trump, boğazı açmanın "ABD'nin mesuliyetinde olmadığını" belirterek piyasadaki arz endişelerini körükledi.
FAİZ LOBİSİNİN İSTEDİĞİ OLDU
Trump'ın enflasyon endişelerine dair herhangi rahatlama sinyali vermemesi üzerine, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 5 baz puan artarak yüzde 4,376 seviyesine yükseldi.
Savaş öncesinde yıl içinde 50 baz puanlık faiz indirimi bekleyen piyasaların, petrol fiyatlarındaki artışın tetikleyeceği enflasyon korkusuyla bu beklentiyi tamamen sildiği ve Fed'den artık hiçbir indirim beklenmediği bildirilmiştir.
ALTINDA YÖN DEĞİŞTİ
Önceki gün yükseliş serisinde olan altın, Trump'ın "savaş sürecek" mesajı sonrası yön değiştirdi.
Altının ons fiyatında yüzde 3,62 kayıp yaşandı. Ons altın 4 bin 586 dolar seviyesine geriledi.
İRAN RUSYA'DAN DAHA YIKICI OLACAK
TD Economics tarafından yapılan analizde, 2026'daki krizin 2022 Ukrayna savaşına göre daha derin olabileceği, zira Basra Körfezi'nin küresel petrol üretiminin yüzde 28'inden sorumlu olduğu vurgulandı. Bu oranın Rusya'da yüzde 11 olduğunun altı çizildi.
IEA TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin, arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldığı hatırlatıldı. Bu hamle, IEA tarihindeki en büyük miktar olarak kayıtlara geçmiştir.
İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİ VURDU
Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması sadece enerji sektörünü vurmuyor. Gübre, kimyasallar, alüminyum ve ilaç gibi pek çok ürünün tedarik zincirine adeta çomak sokulduğu değerlendiriliyor.
İRAN'DA PERDE ÖNÜNDE GERİ ADIM YOK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin tekliflerine cevap vermediklerini, savaşın sona ermesi için "saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence ve zararların telafi edilmesi" şartlarını öne sürdüklerini açıkladı. Erakçi, İran'ın dayatılan ateşkesi kabul etmeyeceğini yineledi.
Bütün bu gelişmeler ekseninde İran ile ABD arasındaki gerilimde iyimserliğin kaybolması ile küresel ekonominin savaş enflasyonu dönemine girdiği teyit ediliyor.