CANLI YAYIN
Geri

Trump’tan dünyaya 1 Nisan vakası: Petrolde 150 dolar korkusu! Altında yön değişti | Rusya-Ukrayna savaşını katladı

ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik ılımlı üslubunu terk ederek sert askeri müdahale sinyali vermesi küresel piyasaları sarstı. Hürmüz Boğazı’ndaki akış durma noktasına gelirken enerji piyasalarındaki arz paniğiyle petrol fiyatları hızla yükseldi. Petrolün varil fiyatı 107 dolara yükseldi. 150 dolar beklentisi gündeme geldi. Enflasyon endişeleri Fed’in faiz indirimi beklentilerini sıfırladı. IEA tarihinde ilk kez acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı. Altın fiyatları yeniden aşağı doğru ivmelendi. İran’dan gelen son mesaj küresel ekonomiyi derinlemesine savaş girdabına soktu. Takvim.com.tr uluslararası kamuoyunda yankılanan gelişmeleri derledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların önümüzdeki 2-3 hafta içinde şiddetleneceğini açıklayarak daha önce savaşı bitireceğine dair verdiği sözden geri adım attı.
  • Brent petrol fiyatı Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 6,8 artarak 107 doların üzerine çıktı ve analistler nisan sonuna kadar 150 doları aşabileceğini öngörüyor.
  • Küresel petrol arzının yüzde 20-25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki akış, çatışma öncesi seviyelerin yüzde 10'unun altına düştü.
  • ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 4,376 seviyesine yükselirken piyasalar Fed'den faiz indirimi beklentisini tamamen sildi.
  • Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 32 ülke, arz kesintilerini dengelemek için acil durum rezervlerinden IEA tarihinin en büyük miktarı olan 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri en büyük tesirini ekonomi sahasında gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı üslubu terk ederek 1 Nisan 2026 gecesi yaptığı açıklamalar ve sonrasındaki gelişmeler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını zirveye taşıdı. Enerji fiyatları ile tahvil faizlerinde sert yükselişler yaşandı.

KONTROLSÜZ 'ÖFKE' PİYASAYI VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İran'a yönelik başlatılan askeri harekatın hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu öne sürdü. Trump, İran'ın füze üretim tesislerini, donanmasını ve savunma sanayi altyapısını sistemli şekilde imha ettiklerini ifade etti.

Trump, önümüzdeki 2-3 hafta içinde İran'a "çok sert darbe" indireceklerini ve ülkeyi "ait oldukları Taş Devri'ne geri döndüreceklerini" beyan etti.

Oysa 1 Nisan'ın erken saatlerinde Trump, İran'daki savaşı iki veya üç hafta içinde bitirip oradan çekileceklerini söylemiş, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu savunmuştu. Buna rağmen akşamki ulusa sesleniş konuşması, savaşın bitmesinden ziyade saldırıların şiddetleneceğine dair ton değişikliği olarak algılandı.

PETROLDE SERT DALGALANMA… ARZ KORKUSU TAVAN

1 Nisan 2026'da savaşın sona erebileceği beklentisiyle 101 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol, Trump'ın sertleşen retoriği sonrası 2 Nisan sabahı saat 09.03 itibarıyla yüzde 6,8 arttı. Petrol 107 doların üzerine çıktı.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20-25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda akışın, çatışma öncesi seviyelerin yüzde 10'unun altına düştüğü kaydedildi. Trump, boğazı açmanın "ABD'nin mesuliyetinde olmadığını" belirterek piyasadaki arz endişelerini körükledi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşı küresel enerji ve hisse senedi piyasalarını alt üst ederken ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı neredeyse tamamen kapatmasının ardından petrol fiyatları fırladı. (Fotoğraf: AFP)

150 DOLARI GEÇEBİLİR

Analistlerin değerlendirmelerine göre, yatırımcılar nisan sonuna kadar petrolün 150 doları aşabileceği yönünde pozisyon alırken, 160 dolar ve üzeri seviyeler için açılan opsiyon kontratlarında devasa bir artış gözlemlenmiştir.

ABD’de benzin fiyatları 2022’den bu yana ilk kez 4 doları aştı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

FAİZ LOBİSİNİN İSTEDİĞİ OLDU

Trump'ın enflasyon endişelerine dair herhangi rahatlama sinyali vermemesi üzerine, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 5 baz puan artarak yüzde 4,376 seviyesine yükseldi.

Savaş öncesinde yıl içinde 50 baz puanlık faiz indirimi bekleyen piyasaların, petrol fiyatlarındaki artışın tetikleyeceği enflasyon korkusuyla bu beklentiyi tamamen sildiği ve Fed'den artık hiçbir indirim beklenmediği bildirilmiştir.

MH-60S Sea Hawk helikopteri İran hedeflerine yönelik kalkış yapıyor (Fotoğraf: ABD Savaş Bakanlığı)

ALTINDA YÖN DEĞİŞTİ

Önceki gün yükseliş serisinde olan altın, Trump'ın "savaş sürecek" mesajı sonrası yön değiştirdi.

Altının ons fiyatında yüzde 3,62 kayıp yaşandı. Ons altın 4 bin 586 dolar seviyesine geriledi.

Hürmüz Boğazı’nın neredeyse tamamen kapanması birçok ürün için küresel tedarik zincirini altüst etti. (Fotoğraf: Reuters)

İRAN RUSYA'DAN DAHA YIKICI OLACAK

TD Economics tarafından yapılan analizde, 2026'daki krizin 2022 Ukrayna savaşına göre daha derin olabileceği, zira Basra Körfezi'nin küresel petrol üretiminin yüzde 28'inden sorumlu olduğu vurgulandı. Bu oranın Rusya'da yüzde 11 olduğunun altı çizildi.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı durma noktasına geldi.

IEA TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin, arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldığı hatırlatıldı. Bu hamle, IEA tarihindeki en büyük miktar olarak kayıtlara geçmiştir.

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİ VURDU

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması sadece enerji sektörünü vurmuyor. Gübre, kimyasallar, alüminyum ve ilaç gibi pek çok ürünün tedarik zincirine adeta çomak sokulduğu değerlendiriliyor.

İRAN'DA PERDE ÖNÜNDE GERİ ADIM YOK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin tekliflerine cevap vermediklerini, savaşın sona ermesi için "saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence ve zararların telafi edilmesi" şartlarını öne sürdüklerini açıkladı. Erakçi, İran'ın dayatılan ateşkesi kabul etmeyeceğini yineledi.

Bütün bu gelişmeler ekseninde İran ile ABD arasındaki gerilimde iyimserliğin kaybolması ile küresel ekonominin savaş enflasyonu dönemine girdiği teyit ediliyor.

USS Thomas Hudner İran hedeflerine yönelik Tomahawk kara saldırı füzesi ateşliyor. (Fotoğraf: ABD Savaş Bakanlığı)

Bakan Sutter'dan küfürbaz Grok’a dava
SONRAKİ HABER

Bakandan yapay zekaya hakaret davası

 Beşar Esad Moskova'da ne yapıyor? Karısı terk etti: Doktorluğa mı dönecek?
ÖNCEKİ HABER

Beşar Esad doktorluğa dönüyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler