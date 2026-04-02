Savaş öncesinde yıl içinde 50 baz puanlık faiz indirimi bekleyen piyasaların, petrol fiyatlarındaki artışın tetikleyeceği enflasyon korkusuyla bu beklentiyi tamamen sildiği ve Fed'den artık hiçbir indirim beklenmediği bildirilmiştir.

Hürmüz Boğazı’nın neredeyse tamamen kapanması birçok ürün için küresel tedarik zincirini altüst etti. (Fotoğraf: Reuters)

İRAN RUSYA'DAN DAHA YIKICI OLACAK

TD Economics tarafından yapılan analizde, 2026'daki krizin 2022 Ukrayna savaşına göre daha derin olabileceği, zira Basra Körfezi'nin küresel petrol üretiminin yüzde 28'inden sorumlu olduğu vurgulandı. Bu oranın Rusya'da yüzde 11 olduğunun altı çizildi.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı durma noktasına geldi.

IEA TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin, arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldığı hatırlatıldı. Bu hamle, IEA tarihindeki en büyük miktar olarak kayıtlara geçmiştir.

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİ VURDU

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması sadece enerji sektörünü vurmuyor. Gübre, kimyasallar, alüminyum ve ilaç gibi pek çok ürünün tedarik zincirine adeta çomak sokulduğu değerlendiriliyor.

İRAN'DA PERDE ÖNÜNDE GERİ ADIM YOK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin tekliflerine cevap vermediklerini, savaşın sona ermesi için "saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence ve zararların telafi edilmesi" şartlarını öne sürdüklerini açıkladı. Erakçi, İran'ın dayatılan ateşkesi kabul etmeyeceğini yineledi.