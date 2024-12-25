Galatasaray’dan Randal Kolo Muani hamlesi!

Galatasaray'dan bir sürpriz hamle daha... Sarı-Kırmızılılar, stoper transferi için Fransız devi PSG'nin yıldızı Milan Skriniar ile ilgileniyordu. Yıldız oyuncunun transferi için çalışmaları sürdüren Cimbom'un aynı zamanda yıldız bir oyuncu için de girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Aslan'ın PSG'nin 26 yaşındaki golcüsü Randal Kolo Muani için de Fransız kulübüyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 2022-2023 sezonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla yıldızını parlatan Muani, 48 maçta 23 gol ve 14 asistlik performansıyla dikkat çekmiş, ardından 95 milyon Euro'luk rekor bir bedelle PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kolo Muani, bu sezon PSG formasıyla 14 maçta sadece 453 dakika sahada kalabildi. Fransız golcü, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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