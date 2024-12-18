Hedefte Skriniar var! Fenerbahçe’den transfer kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması sonrası devre arasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapması bekleniyor. Oyuncu arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler'in adı Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan PSG'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Kanarya'nın Fransız ekibinde teknik direktör Luis Enrique'nin kararıyla geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili önümüzdeki günlerde Fransız ekibi ile temasa geçip resmi teklifini ileteceği de gelen haberler arasında. Bu sezon 5 maçta oynayan 1.88 boyundaki sağ ayaklı stoperin 15 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun kontratı 2028'de sona erecek.

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