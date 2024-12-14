Okan hoca iki yıldızı sildi

Galatasaray'da Victor Nelsson, Malmö maçının ikinci yarısında oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi. Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi. Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler gelmeye başladı. Oyuna sonradan giren Ziyech ise Malmö'nün attığı beraberlik golüne sebebiyet verdi. İsveç ekibinin attığı golde yürüyordu... 87. dakikada oyuna dahil olan Faslı futbolcu, 3 dakikalık sürede yalnızca 2 kez topla buluştu ve mücadelede etkisiz kaldı. Buruk, Ziyech'in vurdumduymaz hareketlerinden oldukça rahatsız. Okan Buruk, artık mecbur kalmadıkça Nelsson ve Ziyech'i oynatmayacak. İkisine de çok sinirliydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN