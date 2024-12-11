Baniya piyangosu! Trabzonspor’dan kiralık gitmişti!

Devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Trabzonspor'a İtalya'dan güzel bir haber geldi. Bordo-Mavililer'in sezon başı Serie B ekibi Palermo'ya kiraladığı Rayyan Baniya'nın İtalya'da kalacağı belirtildi. Palermo'nun 450 bin Euro'ya kiraladığı savunma oyuncusunun 3.2 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı ifade edildi. Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde Bordo-Mavili kulübe şarta bağlı bonus olarak da 200 bin Euro ödenecek. Baniya'nın transferinin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor kasasına toplamda 3 milyon 850 bin Euro (yaklaşık 150 milyon TL) koyacak. Öte yandan Baniya, Palermo'da şu ana kadar 8 maça çıkıp 2 gol attı. Baniya, Trabzonspor kariyerinde ise 25 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu Bordo-Mavili formayla skor katkısında bulunamadı.

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