Vasquez sesleri! Fenerbahçe’den sürpriz atak

FENERBAHÇE sezon ortasında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, transfer görüşmelerinde yönetimden öncelikli olarak sol ayaklı stoper takviyesi istedi.

8 MİLYON EURO

Bunun üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli Yönetim, İtalyan ekibi Genoa'nın 26 yaşındaki Meksikalı stoperi Johan Vasquez'i gündemine aldı. 2022 yılından beri Serie A ekibi Genoa'da forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

15 MAÇTA OYNADI

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerini doldurmak için sol ayaklı stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de Vasquez ismine Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi. Bu sezon Genoa formasıyla 15 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor.

29 KEZ MİLLİ OLDU

Meksikalı toper, 29 kez milli olurken 1 kez gol sevinci yaşadı. Johan Vasquez, kariyerinde Cremonese, Pumas, Monterrey, Cimarrones ve Poblado gibi takımların da formasını giydi.

TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Meksikalı stoper için İtalyan ve Alman kulüpleri de pusuda bekliyor. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ve Verona başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Stuttgart ve Augsburg da tecrübeli stoper Vazquez'i transfer etmek için Ocak ayında hamle yapacak.