Galatasaray Bodrum’da sahneye çıkıyor

Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında bugün Bodrum FK ile karşılaşacak. Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Sarı-Kırmızılı takım topladığı 31 puanla lider. Aslan, Bodrum karşısında da kazanarak liderliğini devam ettirmeyi hedefliyor. Galatasaray'da sezonu kapatan Icardi'nin yanı sına sakatlığı bulunan Jakobs ve sarı kart cezalısı Davinson Sanchez de forma giyemeyecek.

CİMBOM İLK İÇİN SAHADA

Galatasaray, bugünkü maçı kazanırsa önemli bir ilke imza atacak. Sarı-Kırmızılı ekip, Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım olacak.

YİNE ÜÇLÜ ÇIKACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum ile oynanacak maçta da üçlü sistemi bozmayacak. 3-4-2-1 sistemini tercih etmesi beklenen Buruk'un sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak olan Davinson'un yerine savunmada Nelsson'a görev vermesi bekleniyor.