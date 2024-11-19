Wilfried Zaha’ya kapılar kapalı!

Sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Galatasaray'da olduğu gibi Fransa'da da beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Pierre Sage ile sorunlar yaşayan ve şu ana kadar 5 maçta 111 dakika forma giyebilen Fildişili yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Fransa'da çok mutsuz olan Zaha'nın Galatasaray'a dönmek için yöneticilere haber gönderdiği belirtildi. Ancak hem Okan Buruk hem de yönetimin bu talebe karşı çıktığı ve sezon sonuna kadar Zaha'nın Galatasaray'a dönmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. 32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulüple 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.