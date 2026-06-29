ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışı hazırlığı İsrail’i panikletti | Netanyahu şikayete gidecek

Hamas liderliğindeki 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan süreçte Başkan Erdoğan'ın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli liderler hakkındaki tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladığı ve Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail'e karşı güç kullanmaya çağıran en sert lider olduğu vurgulandı.

"Erdoğan'ı sık sık öven ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Erdoğan'ın İsrail'i sevmediği için Tahran'ı desteklemek amacıyla İran'a karşı yürütülen ABD-İsrail savaşına girmiş olabileceğini öne sürdü; ancak Türkiye çatışmaya girmeye hazırlandığına dair hiçbir işaret vermedi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 ve jet motoru tedariki konusunda "Erdoğan'ı çok mutlu edecek" mesajı vermişti.

Başkan Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." demişti.

Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği sorulan Trump, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." cevabını vermişti.

Trump'ın bu sözleri, Türkiye'nin F-35 programı ve KAAN savaş uçağı için gündeme gelen jet motoru başlıklarını yeniden öne çıkarmıştı.

Trump'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri İsrail'de olduğu kadar Yunanistan'da da panikle karşılanmıştı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya