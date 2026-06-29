ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışı hazırlığı İsrail’i panikletti | Netanyahu şikayete gidecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye F-35 hayalet savaş uçakları ve jet motorları satışı hazırlığı yapması işgalci İsrail yönetiminde panik dalgasına yol açtı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu karşısında çaresiz kalan İsrail’in soykırım zanlısı Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında Ankara’yı Washington yönetimine şikayet edeceklerini açıkladı. Başkan Erdoğan’ın söylemlerini çok ciddiye aldıklarını belirten Netanyahu, Washington yönetimini uyaracaklarını söyleyerek içine düştükleri korkuyu dile getirdi. Netanyahu, “Erdoğan'ın İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz.” dedi.
Hızlı Özet Göster
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve jet motoru satışı hazırlığına karşı ABD'den yardım istedi.
- Netanyahu kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini çok ciddiye aldıklarını belirtti.
- Times of Israel gazetesi, Türkiye'nin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs'ü özgürleştirme çağrısında bulunduğunu yazdı.
- Erdoğan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçluyor ve UCM'nin tutuklama kararlarını destekliyor.
- ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın İran'a destek amacıyla ABD-İsrail savaşına girebileceğini öne sürdü ancak Türkiye böyle bir hazırlık göstermedi.
Türkiye'nin askeri gücü ve ABD'nin Ankara'ya yapacağı dev silah satışı, soykırımcı Netanyahu hükümetinin uykularını kaçırdı.
NETANYAHU'DAN ABD'YE YARDIM ÇIĞLIĞI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye F-35 hayalet savaş uçakları, onlarca jet motoru satışı hazırlığında olduğunu belirtmesi, işgalci İsrail'de aylardır süren endişeyi zirveye taşıdı.
Times of Israel gazetesinin İsrail Başbakanlık Ofisi'ne doğrulattığı İbranice medya raporlarına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu kabine toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini çok ciddiye aldıklarını bildirdi. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında çaresiz kalan Netanyahu, konuyu ABD'ye taşıyacaklarını aktardı.
'VERİRSENİZ BİZİ YOK EDERLER'
Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert eleştirilerini kabine üyeleriyle paylaşan Netanyahu, "Erdoğan'ın İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz, çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da biri sizi yok etmeye niyetli olduğunu söylediğinde onu ciddiye almanız gerektiğidir." diye konuştu.
İşgalci rejimin başbakanı, ABD'li müttefiklerinden yardım dilenerek, "Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Bunları görmezden gelmiyoruz," ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN DUASINI ÇİFTÇİ'NİN NİYAZINI UNUTAMIYORLAR
Haberde, Başkan Erdoğan ve diğer üst düzey Türk yetkililerin son zamanlarda Tel Aviv'e yönelik tehditlerini artırdığı öne sürülürken, Türkiye'nin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "Kudüs'ü özgürleştirme" çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Hamas liderliğindeki 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan süreçte Başkan Erdoğan'ın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli liderler hakkındaki tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladığı ve Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail'e karşı güç kullanmaya çağıran en sert lider olduğu vurgulandı.
Erdoğan'ın Mart 2025'teki bayram namazı çıkışında ettiği duada, "Rabbim siyonist İsrail'i kahretsin ve perişan etsin" ifadelerini kullanması Times Of Israel haberinde tekrar hatırlatıldı.
ENDİŞE BÜYÜK
Haberde F-35 endişesine şu sözlerle yer verildi:
"Erdoğan'ı sık sık öven ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Erdoğan'ın İsrail'i sevmediği için Tahran'ı desteklemek amacıyla İran'a karşı yürütülen ABD-İsrail savaşına girmiş olabileceğini öne sürdü; ancak Türkiye çatışmaya girmeye hazırlandığına dair hiçbir işaret vermedi.
NE OLMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 ve jet motoru tedariki konusunda "Erdoğan'ı çok mutlu edecek" mesajı vermişti.
Başkan Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." demişti.
Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği sorulan Trump, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." cevabını vermişti.
Trump'ın bu sözleri, Türkiye'nin F-35 programı ve KAAN savaş uçağı için gündeme gelen jet motoru başlıklarını yeniden öne çıkarmıştı.
Trump'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri İsrail'de olduğu kadar Yunanistan'da da panikle karşılanmıştı.