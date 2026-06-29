CANLI YAYIN
Geri

Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı

Soykırımcı terör devleti İsrail, Arz-ı Mev'ud hezeyanlarıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Son olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hedef alınan bir dizi saldırı düzenlendi. Ankara bu duruma çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı hatırlattı ve "Açık ihlal var " dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar" uyarısında bulundu. Çelik, uluslararası topluma çağrı yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla konuşlanmaya başladı. Dera ve Kuneytra'ya saldırı düzenledi.
  • Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını kınadı.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırılarını bölge barışı için tehdit olarak nitelendirdi.

Terör devleti İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kast etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi.

Siyonist ordu, Dera ve Kuneytra'ya saldırı düzenledi.

Terör devleti İsrail, Suriye'nin bütünlüğüne kast ediyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)Terör devleti İsrail, Suriye'nin bütünlüğüne kast ediyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin çok sert bir açıklama geldi.

Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı-2

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz.

Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir.

Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.

Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı-3

"BÖLGE BARIŞI İÇİN YENİ TEHDİT"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor" dedi.

Çelik, "Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğandan Sakaryada manifesto gibi konuşma! İsraili titretecek sözler | AK Parti teşkilatına uyarı: Meydanın hakkını verinBaşkan Erdoğandan Sakaryada manifesto gibi konuşma! İsraili titretecek sözler | AK Parti teşkilatına uyarı: Meydanın hakkını verin


Arz-ı Mev'ud hezeyanıyla hareket eden soykırım şebekesine Ankara kesin surette müsamaha göstermeyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL'DEN HESAP SORACAĞIZ

Başkan Erdoğan, önceki günkü konuşmasında Şam'a, Halep'e, Beyrut'a ve Gazze'ye selam gönderip İsrail'e hesap soracaklarını söyledi.

Erdoğan, "Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, sorulacak, sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı-5 Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı-6 Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı-7
Takvim Kaynak Tercihleri
Kara Kuvvetlerinin 2235’inci yıl gururu... Komandoların askeri töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti
SONRAKİ HABER

Askeri törende Kur'an tilaveti

 Son bir haftada 81 ilin 69’unda uyuşturucu operasyonu: 1005 gözaltı | 2.9 milyon hap
ÖNCEKİ HABER

Dört bir yanda narko mesai
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler