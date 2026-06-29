Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki! Ankara 1974'ü hatırlattı | AK Parti'den uluslararası topluma çağrı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırılarını bölge barışı için tehdit olarak nitelendirdi.

Terör devleti İsrail, Suriye 'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kast etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi. Siyonist ordu, Dera ve Kuneytra'ya saldırı düzenledi.

Terör devleti İsrail, Suriye'nin bütünlüğüne kast ediyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ



Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin çok sert bir açıklama geldi.







Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz.

Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir.

Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.