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Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

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Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada
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  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın savunmasını güçlendirmesi ve Transatlantik Bağın korunması için güçlü irade beklentisini dile getirdi.
  • Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması yönünde çalıştığını bildirdi.
  • Erdoğan, Türkiye ve Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ve karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.
  • Liderler görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve Merz (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)Başkan Erdoğan ve Merz (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğimizi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmemizin önemli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan ve MerzBaşkan Erdoğan ve Merz

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ GÜÇLÜ İRADE MESAJI

Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve "Transatlantik Bağın" muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada-4

RUSYA VE UKRAYNA MÜZAKERELERİ MASADA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştığımızı belirtti.

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Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada-6 Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada-7 Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada-8

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