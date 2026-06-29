Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü! NATO ve Rusya-Ukrayna müzakereleri masada

RUSYA VE UKRAYNA MÜZAKERELERİ MASADA



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştığımızı belirtti.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel