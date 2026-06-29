CHP'de "olağan" temizlik! "Şaibesiz kurultay" için illerde kapsamlı değişim | "Ekremci" vesayeti kıracak önlemler

CHP Genel Merkezi'ne gelen il ve ilçe adayları Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına destek mesajı veriyor



Söz konusu il başkanlıklarının başında Sinop, Kars ve Düzce olduğu bildirilirken, kısa süre içerisinde Bitlis'e de yeni atama yapılacağı aktarıldı.



KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJLARI



CHP Genel Merkezi ise hareketli günler yaşıyor. Kurultay takvimi çerçevesinde il ve ilçe başkan adayları parti binasını ziyaret edip Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına destek mesajları iletiyor.

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları partideki ʺEkremciʺ vesayeti kıracak önlemler alacak CHP'DE KAPSAMLI YAPILANMA SÜRECİ: KILIÇDAROĞLU YERELE EL ATACAK



Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar ise partide kapsamlı bir yapılanma sürecinin başlayacağını bildirdi.



BELEDİYELERİN PARTİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SINIRLANDIRILACAK



Ekrem İmamoğlu'nun CHP Eş Başkanı gibi her karar sürecine etki etmesi ve Genel Başkanlık koltuğuna gölge etmesi bilinirken, "Belediyelerin parti üzerindeki vesayeti kalkmalı" değerlendirmesi yapıldı.



Yerel yönetimlerle parti teşkilatı arasındaki görev ve sorumluluk alanlarının yeniden tanımlanması gerektiğini ifade eden kurmaylar "Belediye başkanları parti içi çekişme ve siyasi tartışmaların içinde yer almamalı" dedi.