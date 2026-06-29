CHP'de "olağan" temizlik! "Şaibesiz kurultay" için illerde kapsamlı değişim | "Ekremci" vesayeti kıracak önlemler
CHP'de "şaibesiz" bir kurultay için eylüle kadar kapsamlı değişimlerin yaşanması bekleniyor. Şu ana kadar 10 il başkanı görevden alındı, 4'ü de disipline sevk edildi. Bu sayının eylüle kadar 50'yi bulabileceği söyleniyor. Genel Merkez ise hareketli. İl ve ilçe başkan adayları parti binasını ziyaret edip Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları iletiyor. Öte yandan partiyi yeniden yapılandıracak bir dizi önlemler de masada. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları yolsuzlukla anılan ve CHP'yi enfekte eden belediye başkanlarından arınacak. Belediyelerin parti üzerindeki etkisi sınırlandırılacak.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı.
- Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olağanüstü kurultay için imza toplarken, Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti.
- Özgür Özel'in sulh hukuk mahkemesine başvurup CHP'ye 'Çağrı Heyeti' istemesi ve 20 Temmuz'dan sonra yeni partiye geçiş sürecini başlatması bekleniyor.
- CHP yönetimi, Eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığını değiştirmeyi planlıyor.
- CHP Genel Merkezi, belediyelerin parti üzerindeki etkisini sınırlandırma önlemleri almayı değerlendiriyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler ise olağanüstü kurultay için imza topladı. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti.
Böylelikle Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imzaların işleme alınmayacağı görüldü.
ÖNCE KAYYUM İSTEYECEK SONRA "PARÇALANMA" DİYECEK
Bu noktadan sonra Özgür Özel'in sulh hukuk mahkemesine başvurup CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemesi bekleniyor.
20 Temmuz'a kadar tüm hukuki yolları tüketmeyi planlayan Özel'in 20 Temmuz'dan sonra yeni partiye geçiş sürecini başlatması bekleniyor.
Öte yandan olağan kurultay takvimini açıklayan CHP'de yeni haftanın ilk MYK'sında yeni görevden almalar beklenirken, eylül ayına kadar da partide büyük çaplı değişimlerin yaşanması öngörülüyor.
"ÇİFT BAŞLILIĞA İZİN VERMEYİZ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimseye karşı ön yargılı bir tutum içerisinde olmadığını vurgulayan partili kaynaklar, buna karşın hiçbir genel başkanın çift başlılığa da izin vermeyeceğini belirtiyor.
EN AZ 50 İL BAŞKANI
SABAH'ta yer alan habere göre; şu ana kadar 10 il başkanını görevden alıp, 4'ünü de disipline sevk eden CHP yönetimi, eylüle kadar en az 50 il başkanlığını daha değiştirmesi bekleniyor.
Bu sayının gerekirse 60 bandına da çıkabileceği öne sürülüyor.
Söz konusu il başkanlıklarının başında Sinop, Kars ve Düzce olduğu bildirilirken, kısa süre içerisinde Bitlis'e de yeni atama yapılacağı aktarıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJLARI
CHP Genel Merkezi ise hareketli günler yaşıyor. Kurultay takvimi çerçevesinde il ve ilçe başkan adayları parti binasını ziyaret edip Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına destek mesajları iletiyor.
CHP'DE KAPSAMLI YAPILANMA SÜRECİ: KILIÇDAROĞLU YERELE EL ATACAK
Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar ise partide kapsamlı bir yapılanma sürecinin başlayacağını bildirdi.
BELEDİYELERİN PARTİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SINIRLANDIRILACAK
Ekrem İmamoğlu'nun CHP Eş Başkanı gibi her karar sürecine etki etmesi ve Genel Başkanlık koltuğuna gölge etmesi bilinirken, "Belediyelerin parti üzerindeki vesayeti kalkmalı" değerlendirmesi yapıldı.
Yerel yönetimlerle parti teşkilatı arasındaki görev ve sorumluluk alanlarının yeniden tanımlanması gerektiğini ifade eden kurmaylar "Belediye başkanları parti içi çekişme ve siyasi tartışmaların içinde yer almamalı" dedi.
EKREM'E FREN, MANSUR'A MESAJ
Genel Merkez'in masasındaki "Belediyelerin parti üzerindeki etkisini sınırlandırma" önlemi "Ekremci vesayeti" kırmaya dönük bir hamle olarak değerlendiriliyor.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da verilen bir mesaj olarak yorumlanıyor.
Tam da bu noktada geçtiğimiz aylardaki bir polemik akıllara geldi.
VAHAP SEÇER KÜRSÜDEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU BOMBALADI: ROL ÇALMAYIN İŞİNİZİ YAPIN
CHP'li Mersin BB Başkanı Vahap Seçer, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "rol çalmayın" diye yüklenmişti.
"Birinci görevimiz belediyelerimize hizmet etmek. Siyaset yapmak milletvekillerimizin ve Genel Merkez'in işi" diyen Seçer, "Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.