Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi
ABD'nin New York kentinde, geleneksel aile yapısını hedef alan LGBT destekçilerinin sözde "Onur Ayı" yürüyüşüne, kendisini Müslüman olarak tanımlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani katıldı. Elinde "New Yorklu LGBT'liler için savaşıyor" yazılı pankartla yürüyen Mamdani'nin bu hamlesi, oy uğruna sergilenen bir riyakarlık olarak nitelendirilerek sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere neden oldu.
Hızlı Özet Göster
- New York Belediye Başkanı Mamdani, LGBT Onur Ayı etkinliklerinde 'New Yorklu LGBT'liler için savaşıyor' yazılı pankartla yürüyüşe katıldı.
- Müslüman kimliğini öne çıkaran Mamdani'nin LGBT yürüyüşüne katılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
- Müslüman topluluklar ve vatandaşlar, belediye başkanının bu tutumunu samimiyetsiz ve oy avcılığı olarak nitelendirdi.
- Sosyal medya kullanıcıları Mamdani'nin Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen LGBT etkinliğine katılmasını çelişkili buldu.
- Skandal görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve her kesimden sert eleştiriler aldı.
ABD'nin New York kentinde sapkın LGBT lobilerinin aile kurumunu baltalamak amacıyla düzenlediği sözde "Onur Ayı" etkinlikleri, bu yıl büyük bir skandala sahne oldu.
Her fırsatta Müslüman kimliğini öne çıkaran New York Belediye Başkanı Mamdani, sapkınların yanında boy göstererek vatandaşları selamladı. Geleneksel aile yapısını korumaya çalışan vatandaşlar ve Müslüman topluluklar, belediye başkanının bu samimiyetsiz ve oy avcılığı kokan hamlesine karşı ayaklandı.Müslüman Başkan dediler, sapkınların koruyucusu çıktı
SAPKINLARIN PANKARTIYLA BOY GÖSTERDİ
Yürüyüş boyunca elinden "New Yorklu LGBT'liler için savaşıyor" yazılı provokatif pankartı düşürmeyen Mamdani'nin o anları, sosyal medya platformlarında infiale yol açtı.
Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan skandal görüntüler, her kesimden sert eleştirilerin hedefi oldu.
Koltuğunu korumak ve sapkın lobilerin desteğini arkasına almak için inanç değerlerini hiçe sayan belediye başkanının görüntüleri Müslüman vatandaşlar tarafından ikiyüzlü bulundu.
ALLAH ISLAH ETSİN
Bir diğer kullanıcı ise böyle sapkın ve tedavi olunması gereken bir hastalığa böylesine destek veren Mamdani için "Allah ıslah etsin" sözleriyle karşılık verdi.
"KOLTUĞUNU SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"
Mamdani'nin LGBT yürüyüşündeki riyakar duruşu, sosyal medyada kullanıcıların tepki kusan yorumlarıyla yankılandı.
Kamuoyunda, belediye başkanının sırf birkaç oy veya siyasi finansman elde edebilmek için kendi değerlerinden ödün verdiği vurgulandı.
"LGBT'YE DESTEK VERENİN MÜSLÜMANLIKLA ALAKASI YOKTUR"
Çok sayıda kullanıcı Mamdani'nin Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen bu sapkın yürüyüşe katılmasını çelişkili buldu.
Tepkilerini dile getiren vatandaşlar şu ifadelerde bulundu:
"Bu tipler gizli ajandalarına ulaşmak için her kılığa girer"
"Bir gruba şirin görünmek için inancını satanlar helak olan Lut kavminin kaderini paylaşır"
"Sırf koltuğunu sağlamlaştırmak için Trump'ı bile haklı çıkardı" ifadeleriyle tepkilerini ortaya koydu.
Birçok kullanıcı bu durumu koltuk sevdasının dini değerlerin önüne geçmesinin acı bir örneği olarak nitelendirdi.
Hem Müslüman olduğunu iddia edip hem de bu tür bir sapkınlığa rehberlik etmesi, "Kime ve neye göre Müslüman?" sorusunu da beraberinde getirdi.