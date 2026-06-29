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Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi

ABD'nin New York kentinde, geleneksel aile yapısını hedef alan LGBT destekçilerinin sözde "Onur Ayı" yürüyüşüne, kendisini Müslüman olarak tanımlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani katıldı. Elinde "New Yorklu LGBT'liler için savaşıyor" yazılı pankartla yürüyen Mamdani'nin bu hamlesi, oy uğruna sergilenen bir riyakarlık olarak nitelendirilerek sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere neden oldu.

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Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi
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  • New York Belediye Başkanı Mamdani, LGBT Onur Ayı etkinliklerinde 'New Yorklu LGBT'liler için savaşıyor' yazılı pankartla yürüyüşe katıldı.
  • Müslüman kimliğini öne çıkaran Mamdani'nin LGBT yürüyüşüne katılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
  • Müslüman topluluklar ve vatandaşlar, belediye başkanının bu tutumunu samimiyetsiz ve oy avcılığı olarak nitelendirdi.
  • Sosyal medya kullanıcıları Mamdani'nin Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen LGBT etkinliğine katılmasını çelişkili buldu.
  • Skandal görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve her kesimden sert eleştiriler aldı.

ABD'nin New York kentinde sapkın LGBT lobilerinin aile kurumunu baltalamak amacıyla düzenlediği sözde "Onur Ayı" etkinlikleri, bu yıl büyük bir skandala sahne oldu.

Müslüman olduğunu söyleyen Mamdani LGBT yürüyüşüne katıldı. (Fotoğraflar Reuters ve sosyal medyaya aittir.)Müslüman olduğunu söyleyen Mamdani LGBT yürüyüşüne katıldı. (Fotoğraflar Reuters ve sosyal medyaya aittir.)

Her fırsatta Müslüman kimliğini öne çıkaran New York Belediye Başkanı Mamdani, sapkınların yanında boy göstererek vatandaşları selamladı. Geleneksel aile yapısını korumaya çalışan vatandaşlar ve Müslüman topluluklar, belediye başkanının bu samimiyetsiz ve oy avcılığı kokan hamlesine karşı ayaklandı.

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Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-3

SAPKINLARIN PANKARTIYLA BOY GÖSTERDİ

Yürüyüş boyunca elinden "New Yorklu LGBT'liler için savaşıyor" yazılı provokatif pankartı düşürmeyen Mamdani'nin o anları, sosyal medya platformlarında infiale yol açtı.

Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-4

Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan skandal görüntüler, her kesimden sert eleştirilerin hedefi oldu.

Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-5

Koltuğunu korumak ve sapkın lobilerin desteğini arkasına almak için inanç değerlerini hiçe sayan belediye başkanının görüntüleri Müslüman vatandaşlar tarafından ikiyüzlü bulundu.

ALLAH ISLAH ETSİN

Bir diğer kullanıcı ise böyle sapkın ve tedavi olunması gereken bir hastalığa böylesine destek veren Mamdani için "Allah ıslah etsin" sözleriyle karşılık verdi.

Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-6

"KOLTUĞUNU SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"

Mamdani'nin LGBT yürüyüşündeki riyakar duruşu, sosyal medyada kullanıcıların tepki kusan yorumlarıyla yankılandı.

Kamuoyunda, belediye başkanının sırf birkaç oy veya siyasi finansman elde edebilmek için kendi değerlerinden ödün verdiği vurgulandı.

Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-7

"LGBT'YE DESTEK VERENİN MÜSLÜMANLIKLA ALAKASI YOKTUR"

Çok sayıda kullanıcı Mamdani'nin Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen bu sapkın yürüyüşe katılmasını çelişkili buldu.

Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-8

Tepkilerini dile getiren vatandaşlar şu ifadelerde bulundu:

"Bu tipler gizli ajandalarına ulaşmak için her kılığa girer"

Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-9

"Bir gruba şirin görünmek için inancını satanlar helak olan Lut kavminin kaderini paylaşır"

"Sırf koltuğunu sağlamlaştırmak için Trump'ı bile haklı çıkardı" ifadeleriyle tepkilerini ortaya koydu.

Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi-10

Birçok kullanıcı bu durumu koltuk sevdasının dini değerlerin önüne geçmesinin acı bir örneği olarak nitelendirdi.

Hem Müslüman olduğunu iddia edip hem de bu tür bir sapkınlığa rehberlik etmesi, "Kime ve neye göre Müslüman?" sorusunu da beraberinde getirdi.

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