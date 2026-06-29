Koltuk sevdası inancın önüne geçti: New York Belediye Başkanı Mamdani LGBT yürüyüşünde boy gösterdi

"Bir gruba şirin görünmek için inancını satanlar helak olan Lut kavminin kaderini paylaşır"

Birçok kullanıcı bu durumu koltuk sevdasının dini değerlerin önüne geçmesinin acı bir örneği olarak nitelendirdi.

Hem Müslüman olduğunu iddia edip hem de bu tür bir sapkınlığa rehberlik etmesi, "Kime ve neye göre Müslüman?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya