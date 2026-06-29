Sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı! Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri tepki çekti

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler sonrası soruşturma başlatıldı. GÖKTAŞ'IN KULLANDIĞI İFADELER TEPKİ TOPLADI Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldı.

Sosyal medyadan paylaşım yaptı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

YURT DIŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Göktaş, sosyal medya hesabından yurt dışında olduğunu açıkladı. Gösterinin internet üzerinden yayımlanmasına paralel tarihlerde yurt dışına çıktığı anlaşılan Göktaş, "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor." ifadelerini kullandı.