Sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı! Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri tepki çekti
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş'ın son gösterisinin ardından çok sayıda kullanıcı hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu. Dini değerlere yönelik hakaretlere ilişkin yasal düzenleme talepleri de yeniden gündeme gelirken Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Hızlı Özet Göster
- Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
- Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Göktaş'ın söz konusu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı ve milyonlarca Müslümanın inançlarına saygısızlık içerdiği belirtildi.
- Göktaş, sosyal medya hesabından yurt dışında tatilde olduğunu açıkladı ve gerektiğinde ilk uçakla döneceğini belirtti.
- Göktaş daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla tartışmaların odağında yer almıştı.
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler sonrası soruşturma başlatıldı.
GÖKTAŞ'IN KULLANDIĞI İFADELER TEPKİ TOPLADI
Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldı.
Sözde komedyene soruşturma
TEPKİLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, söz konusu ifadelerin milyonlarca Müslümanın inançlarına yönelik saygısızlık içerdiğini belirtti.
Gelen tepkilerin ardından Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
YURT DIŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Göktaş, sosyal medya hesabından yurt dışında olduğunu açıkladı. Gösterinin internet üzerinden yayımlanmasına paralel tarihlerde yurt dışına çıktığı anlaşılan Göktaş, "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor." ifadelerini kullandı.
KUTSAL DEĞERLERİ HEDEF ALDI
Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, dini değerlere yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadelerin ifade özgürlüğü ve mizah kisvesi kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü öne çıktı.
KAMUOYUNDAN BÜYÜK TEPKİ
Çok sayıda kullanıcı, inançlara yönelik hakaretlere ilişkin cezaların artırılması ve daha kapsamlı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Kamuoyunda yükselen tepkilerde, kutsal değerlere yönelik benzer söylemlerin tekrar etmemesi için caydırıcı düzenlemelerin yapılması gerektiği yönündeki talepler de dikkat çekti.
Tanal’ın değişim videosu alay konusu oldu
Tamar Tanrıyar'ın yurt dışına kaçtığı öğrenildi