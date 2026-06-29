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1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteden ilişiği kesilenlere af yolu! Kapsam dışı listesi netleşti: AK Parti teklifi TBMM'ye sunacak

AK Parti, 1 Temmuz 2022'den itibaren ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından kaydı silinenler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara geri dönüş yolu açan kanun teklifini TBMM'ye sunacak. Teklifin yasalaşmasının ardından 4 ay içinde başvuranlar, terör ve ağır suçlar kapsam dışı tutulmak kaydıyla, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında amfilere geri dönebilecek.

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1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteden ilişiği kesilenlere af yolu! Kapsam dışı listesi netleşti: AK Parti teklifi TBMM'ye sunacak
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  • AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite öğrencilerinin yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.
  • Düzenleme kapsamındaki öğrenciler, yasanın yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 2026-2027 eğitim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
  • Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulacak.
  • Sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler ve terör örgütlerine üyeliği olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.
  • Kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlandı ve bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.

1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteden ilişiği kesilenlere af yolu! Kapsam dışı listesi netleşti: AK Parti teklifi TBMM'ye sunacak-2

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteden ilişiği kesilenlere af yolu! Kapsam dışı listesi netleşti: AK Parti teklifi TBMM'ye sunacak-3

İŞTE ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLAR

Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteden ilişiği kesilenlere af yolu! Kapsam dışı listesi netleşti: AK Parti teklifi TBMM'ye sunacak-4

KİMLER KAPSAM DIŞI TUTULACAK?

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

KonuDetaylar
DÜZENLEMENİN KAPSAMI
  • 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen öğrenciler (ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü)
  • Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler
  • Şartları sağlayanlar, başvuru yapmaları halinde 2026-2027 eğitim yılında yeniden eğitime başlayabilecek
BAŞVURU ŞARTI
  • Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek
  • Başvuru ilgili üniversiteye yapılacak
KAPSAM DIŞI BIRAKILANLAR
  • Terör, kasten öldürme, işkence ve cinsel suçlardan mahkum olanlar
  • Uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından hüküm giyenler
  • Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler
  • Kayıt sırasında sahte belge verenler
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya üyeliği bulunanlar

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