1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteden ilişiği kesilenlere af yolu! Kapsam dışı listesi netleşti: AK Parti teklifi TBMM'ye sunacak

KİMLER KAPSAM DIŞI TUTULACAK?

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Konu Detaylar DÜZENLEMENİN KAPSAMI 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen öğrenciler (ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü)

Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler

Şartları sağlayanlar, başvuru yapmaları halinde 2026-2027 eğitim yılında yeniden eğitime başlayabilecek BAŞVURU ŞARTI Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek

Başvuru ilgili üniversiteye yapılacak KAPSAM DIŞI BIRAKILANLAR Terör, kasten öldürme, işkence ve cinsel suçlardan mahkum olanlar

Uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından hüküm giyenler

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler

Kayıt sırasında sahte belge verenler

Terör örgütleriyle iltisaklı veya üyeliği bulunanlar

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel