1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteden ilişiği kesilenlere af yolu! Kapsam dışı listesi netleşti: AK Parti teklifi TBMM'ye sunacak
AK Parti, 1 Temmuz 2022'den itibaren ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından kaydı silinenler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara geri dönüş yolu açan kanun teklifini TBMM'ye sunacak. Teklifin yasalaşmasının ardından 4 ay içinde başvuranlar, terör ve ağır suçlar kapsam dışı tutulmak kaydıyla, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında amfilere geri dönebilecek.
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- AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite öğrencilerinin yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.
- Düzenleme kapsamındaki öğrenciler, yasanın yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 2026-2027 eğitim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
- Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulacak.
- Sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler ve terör örgütlerine üyeliği olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.
- Kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlandı ve bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.
Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.
İŞTE ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLAR
Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.
KİMLER KAPSAM DIŞI TUTULACAK?
Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.
Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
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