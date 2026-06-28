15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yayınlarını kesmeden sürdürdüklerini belirten Şimşek, eski yayın binasında helikopterlerin alçak uçuş yaptığı sırada dahi ekranların kararmadığını ifade etti. Mehmet Karataş 'ın tankların üzerine çıktığını hatırlatan Şimşek, kendisinin de Balmumcu'daki binada görev yaptığını ve o gece yayınlarını sürdürdüklerini anlattı.



Karataş hain darbe girişimindeki kararlılığını şöyle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanı Turkuvaz Medya'nın yayın politikasını biliyor. Bakın, FETÖ'yle mücadelede ben bu Turkuvaz Medya'da 2003 yılından beri çalışıyorum. 15 Temmuz gecesi siz eski binada yayındayken üzerinizde helikopterler uçuyor, aşağı inmeye çalışıyordu. Darbe gecesi Mehmet Karataş tankların üzerine çıktı. Ben de Balmumcu'daki binadaydım. Biz o gece yayınlarımızı asla bırakmadık, ölümüne yayın yaptık."

FETÖ İLE MÜCADELEDE SERHAT ALBAYRAK İMZASI

Şimşek, Sabah Gazetesi bünyesinde kurulan "Özel İstihbarat Bölümü"nün FETÖ ile mücadele amacıyla oluşturulduğunu belirterek, bölümün kurulmasının Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın talimatıyla gerçekleştiğini söyledi.

FETÖ'nün faaliyetlerinin takip edilmesi için uzun yıllar çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Bu mücadele nedeniyle Amerika'da FBI bana operasyon yaptı, Alman İstihbarat Servisi peşime düştü, Yunanistan'da gözaltına alındım; Fransa ve İsveç'te hakkımda yakalama kararları var. Tüm amacımız FETÖ ile mücadele etmekti. Elbette benim tek başıma bu yayınları yapmaya gücüm yetmezdi; bu başarıyı Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Serhat Albayrak'ın destekleriyle sağladık. Darbe gününden önce, henüz insanlar meydanlara çıkmamışken ve milyonlarca insan 'FETÖ' diyemiyorken, biz 3 yıl öncesinden itibaren A Haber ekranlarında bu tehlikeyi anlatıyorduk." diyerek mücadeleden geri adım atmadıklarını kaydetti.

Şimşek, 7 Şubat MİT krizi ile 17-25 Aralık sürecinde de Turkuvaz Medya'nın yayın politikasını sürdürdüğünü belirterek, o dönemlerde MİT'e ve devlet kurumlarına yönelik operasyonlara karşı yayın yaptıklarını söyledi. 2015 yılında Sabah Gazetesi'ndeki ofisinin, evinin ve aracının hedef alındığını aktaran Şimşek, tüm baskılara rağmen yayın çizgisini değiştirmediklerini ifade etti.



SOSYAL MEDYA OPERASYONUNUN ŞİFRELERİ

Programda değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise sosyal medya operasyonlarında kullanılan psikolojik harp tekniklerine dikkat çekti.

Olçar, "Kırmızı Ringa Balığı (Red Herring)" yönteminin toplumun dikkatini gerçek gündemden uzaklaştırmak amacıyla kullanıldığını belirterek, sosyal medyada oluşturulan sahte gündemlerin bu teknikle yayıldığını ifade etti. Bir diğer yöntemin ise "Astroturfing" olduğunu söyleyen Olçar, bu teknikle aslında tabanda karşılığı bulunmayan kişi ya da fikirlerin geniş bir halk desteğine sahipmiş gibi gösterildiğini kaydetti.



Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, psikolojik harp yöntemleri arasında yer alan "Ad Hominem" tekniğine de dikkat çekti. Bu yöntemde tartışmanın odağının fikirler değil, doğrudan kişi olduğunu belirten Olçar, amaçlarının ortaya konulan görüşleri değerlendirmek yerine hedef alınan kişinin kimliği, karakteri ve kişisel özellikleri üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yürütmek olduğunu ifade etti. Olçar, bu yöntemde fikirlerin bilinçli şekilde geri plana itildiğini ve kişiye yönelik saldırının ön plana çıkarıldığını belirterek; "Cemil Barlas'a ya da Canan Hanım'a saldırmak istediğinizde, ortaya koydukları fikirler ne kadar mükemmel ve değerli olursa olsun, bunları tamamen görmezden gelirsiniz. Fikirleri bir kenara iterek yalnızca hedef aldığınız kişinin kimliğine, karakterine ve başka yönlerine saldırırsınız." açıklamasında bulundu.