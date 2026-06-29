CHP'li İmamoğlu ile Böcek’in rüşvet görüşmesinin tanığı Yasin Yellice konuştu: İlaç çantasından eurolar çıktı

'ÇANTA DOLUSU EURO VARDI' Muhittin Böcek'in o dönem mobil özel kalemi tutuklu Yasin Yellice'nin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yellice, 2024 yerel seçim öncesinde tanık olduğu olayları tek tek anlattı. Yellice'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Manisa ziyaretiyle ilgili oldu. Böcek, ifadesinde Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro para götürdüğünü söylemişti. Başkan Böcek'in sağlık durumu nedeniyle ilaçlarını bizzat takip ettiğini belirten Yellice, yolculuk sırasında ilaç vermek için açtığı lacivert renkli sırt çantasının içerisinde Euro cinsinden yüklü miktarda döviz gördüğünü söyledi.





TAÇ DÖVİZ'DEKİ GİZLİ KASALAR VE İBB KURYELERİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlediği operasyon, "havala" sisteminin merkezini deşifre etti. Güvenlik kameralarından gizlenen bölmelerdeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar ve tonlarca değerli maden ele geçirildi. Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İmamoğlu'nun "kasaları" olarak bilinen Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir telefon trafiği saptandı. Taç Döviz'e yapılan baskında ele geçirilen 5 milyar liralık servetin, Böcek'in tarif ettiği kayıt dışı transfer sisteminin bir parçası olduğu değerlendirildi.

PARALAR AYNI HAVUZDA MI TOPLANDI?



Soruşturma birimleri, Muhittin Böcek'in şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı'ya yönlendirdiği 5 milyon euronun, Taç Döviz'de ele geçirilen ve "İBB kuryeleri" tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık devasa kara para havuzunun bir parçası olup olmadığını mercek altına aldı. Özellikle 4 adet VIP araçla döviz bürolarından para taşındığına dair tanık beyanları, Böcek'in tarif ettiği "gizli tahsilat" yöntemiyle birebir örtüştü. Muhittin Böcek ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını ikinci plana iterek tüm kararları tek merkezden yönetme ve ekonomik kaynak oluşturma arzusu siyasi süreci zehirlemiştir" sözleriyle tamamlayarak, bu finansal ağın büyüklüğüne dikkat çekti.